ألم اليدين والقدمين علامة على ارتفاع الكوليسترول في الدم

الوكيل الإخباري _ يعد ارتفاع نسبة الكوليسترول من اكثر الامراض الشائعة التي تصيب الكثير من الاشخاص ، وتعد القدرة على اكتشاف علامات التحذير المحتملة أمرا أساسيا حيث يمكن اتخاذ قرارات صحية أكثر ذكاء لخفض مستوياته.

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ويصنع الكبد معظم الكوليسترول في الجسم، بينما تستكمل الأطعمة التي تتناولها بقية العملية ، وعندما يحمل الشخص الكثير من الكوليسترول في الجسم بسبب أسلوب حياة غير صحي، فقد يحدث ذلك ألما في اليدين والقدمين.



واشارت اخصائية الى ان مستويات الكوليسترول المرتفعة عادة لا تسبب أي أعراض، وفي معظم الحالات تسبب فقط أحداثا طارئة الا ان هناك مجموعة معينة من الأعراض الجسدية لارتفاع الكوليسترول، ابرزها :

الشعور بألم في اليدين والقدمين وذلك بسبب تراكم الكوليسترول الذي يمكن أن يسد الأوعية الدموية في الساقين واليدين .

المصدر : الكونسلتو



