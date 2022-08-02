الثلاثاء 02-08-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

مالكو مركبات كهربائية يشتكون قلة توفر نقاط الشحن

ترامب: بايدن مصاب بالخرف وليس بفيروس كورونا

عطل بالكيبلات يقطع الكهرباء عن مناطق في الرصيفة

الجيولوجيين: 75% نسبة البطالة بعد اعتماد مادة "علوم الأرض" اختياري للتوجيهي

التوصل لاتفاق يحفظ حقوق 700 عامل في مصنع بالكرك

النواب يوضح حول زيادة 200 دينار لأعضاء المجلس

الغذاء والدواء: إغلاق 162 موقعا إلكترونيا تروّج للأدوية ومواد التجميل

الإمارات سابع أغنى دول العالم لعام 2022

لتلافي الاستغلال .. مطالب بوضع تسعيرة واضحة للونشات في الأردن

هام لمراجعي إدارة الترخيص: معاملاتكم بلا أوراق اعتباراً من اليوم

الثلاثاء، 02-08-2022 11:25 ص

أمراض تحفز حدوث احتشاء عضلة القلب

VZJ7W


الوكيل الإخباري - أعلنت الدكتورة ناتاليا تشويتش، أخصائية أمراض القلب والأوعية الدموية، أن السمنة مرتبطة بخطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب.

اضافة اعلان

وتشير الأخصائية في مقابلة مع موقع "doctorpiter.ru" إلى أن السمنة ومرض السكري يمكن أن يحفزا الإصابة باحتشاء عضلة القلب .

 

ووفقا لها هناك عدد من الأمراض تزيد من احتمال إصابة النساء بنسبة 84 بالمئة ، والرجال بنسبة 85 بالمئة باحتشاء عضلة القلب. وقد أدرجت هذه الأمراض وفقا لبيانات نتائج دراسات عالمية.

وتضيف الأخصائية، مرضى السكري هم الفئة الأكثر عرضة للإصابة باحتشاء عضلة القلب.

وتقول، "تتضرر الأوعية الدموية من وفرة السكر في الدم، حيث تتضرر أولا الشعيرات الدموية ومن ثم الشرايين الكبيرة. تفقد هذه الأوعية في البداية مرونتها ونفاذيتها، ولن تعد قادرة على تغذية الأنسجة والأعضاء بصورة كاملة وبالأخص عضلة القلب".

وتنصح الخبيرة، جميع من يعاني من ارتفاع مستوى ضغط الدم الاهتمام بصحتهم، لأن اللويحات المسببة لتصلب الشرايين تتضرر من تقلبات مستوى ارتفاع ضغط الدم، حيث يتوغل الدم بداخلها ويتخثر مشكلا جلطة دموية. وهذه الجلطة تسد الوعاء الدموي في القلب، ما يؤدي إلى احتشاء عضلة القلب.

وتقول، "أظهرت نتائج الدراسات العلمية، أن السمنة مرتبطة بصورة مباشرة بخطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب. لأن الشخص الذي يعاني من السمنة والوزن الزائد، تحصل في بنية عضلة قلبه تغيرات لا رجعة فيها".


ووفقا لها، أن تصلب الشرايين وارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، يساهمان في الإصابة بأمراض القلب، ونمط الحياة الخامل والتدخين يمكن أن يكونا محفزين لاحتشاء عضلة القلب.

 

روسيا اليوم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5bb223d095a597be768b4608

لا تتناولوا هذه الأدوية في الصباح

62dfe6134c59b7181311f618

الأطباء يكشفون المواد القاتلة للكلى

النوم-780x470

خبيرة تطور معادلة لتنهض نشيطاً كل صباح

2021_9_23_19_3_45_542

توصيات التغذية خلال الرضاعة الطبيعية

2022_2_14_21_4_45_813

نقص السيروتونين بريء من الاكتئاب

60a22b0842360442702201c9

دراسة امريكية: الأسبرين قد يأتي بنتائج عكسية للقلب خلال موجات الحر

أخبار متعلقة
image (1)

ارتفاع ضغط الدم.. أوجاع في 3 أجزاء من الجسم قد تكون تحذيرا

فوائد-ماء-الخيار

فوائد صحية لمشروب ماء الخيار.. تعرف إليها

36b1273c-01-01-22-967336930

ما هو تأثير الاستحمام بالماء البارد على القلب؟

kids-800x549 (1)

القاتل الصامت.. هل يصيب الأطفال أيضا؟

HOW-Spr-Glo-daily-nap

دراسة ..تكرار القيلولة مؤشر على خطر ارتفاع الضغط

الجلطة-الدماغية

علامتان قد تنذران بقرب الجلطة الدماغية