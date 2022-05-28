السبت 28-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

المعهد المروري: 320 مليون دينار كلفة الحوادث المرورية العام الماضي

روسيا : إنتاج البلاد من الحبوب سيبلغ 130 مليون طن في 2022

الأردن يستضيف بعثة مصرية تضم 43 شركة تجارية وصناعية

مصر تصدر تقريرا جديدا بشأن جدري القردة وتكشف عن وضعه في البلاد

صناعيون: خفض التعرفة الكهربائية لن ينعكس على أسعار المنتجات

%92 نسب إشغال فنادق العقبة خلال عطلة نهاية الأسبوع

حالة انتحار جديدة.. عنصر في قوى الامن يطلق النار على نفسه في لبنان

الأمن العام: وقوع جريمة كل 25 دقيقة وثانيتين بالمملكة في 2021

بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين في بحر شمال قطاع غزة

حالة البلاد يدعو إلى جدولة ديون القطاع السياحي

السبت، 28-05-2022 11:52 ص

أمراض تسبب فقدان حاسة الشم

2020_6_12_0_3_23_358


الوكيل الإخباري - حاسة الشم هي الحاسة المختصة بالأنف، أول أعضاء الجهاز التنفسي، وهي من الحواس الحساسة التي تتأثر بالحالة الصحية العامة، كما أنها حاسة معقدة التركيب، وفقدانها أو ضعفها لا يُعوض، وأي تغير بها هو دلالة على وجود خلل ما في الجسم.

اضافة اعلان


لذلك فقد أكد الطب أن فقدان حاسة الشم يحدث نتيجة مضاعفات مجموعة من الأمراض الصحية، وقد يكون الفقدان دائماً في بعض الحالات، وهنا تكمن خطورة الأمر.

 

أمراض تسبب فقدان حاسة الشم


هنالك أمراض تسبب فقداناً تاماً في حاسة الشم، وهي:
- فقدان حاسة الشم يمكن ان يكون ناتج عن خلل وراثي أو عيب خلقي.
- الخضوع للجراحة في الدماغ يسبب الفقدان الدائم لحاسة الشم.
- الأمراض السرطانية مسبب رئيسي لفقدان الشم الدائم.
- التعرض للحوادث والإصابات في الدماغ يسبب فقدان الشم.
- داء هنتنغتون ومتلازمة كالمان ومتلازمة كلينفلتر ومرض باجيت، جميعها أمراض تسبب فقدان حاسة الشم.
- الخرف والزهايمر ومرض باركنسون من أمراض الدماغ التي تسبب فقدان حاسة الشم.
- بعض الأدوية تسبب فقدان حاسة الشم.

 

كما أن هناك بعض الأمراض التي تسبب فقداناً مؤقتاً في حاسة الشم، أو ضعفها، أو تغيرها، وهي:


- التقدم في السن الذي ينتج عنه نقصان وضعف في أنسجة الأنف.
- مرض السكري يسبب الضعف في حاسة الشم.
- التعرض لكسور في الأنف يسبب فقداناً مؤقتاً أو ضعفاً، يزول بعد العلاج.
- المرأة الحامل تتغير لديها حاسة الشم.
- الإصابة بنزلات البرد والأمراض الفيروسية التنفسية يسبب ضعف أو تغير حاسة الشم.
- بعض الأمراض النفسية مثل انفصام الشخصية يؤثر على حاسة الشم.
- سوء التغذية ونقص المعادن ومنها الزنك يسبب الضعف في حاسة الشم.
- عمليات تجميل الأنف تسبب ضعف الشم.
- مرض كورونا من الأمراض التي تسبب الفقدان المؤقت لحاسة الشم.

 

هي 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
تغذية-الطفل

تعرفوا على التغذية السليمة للأطفال

1V9jV

كيف نتخلص من الصداع الناجم عن ارتفاع أو انخفاض ضغط الدم؟

FTlwbc2XEAAhrVu

جدري القرود.. ما فترة حضانة الفيروس داخل جسم المصاب؟

2020_9_29_18_7_27_16

أسباب تساقط الشعر وطرق العلاج

fish.jpg

فوائد السمك المذهلة التي تجعلك تتناوله اسبوعياً

6701571-2126176012

فوائد الفشار للرجيم لا تدعيها تفوتكِ

أخبار متعلقة
6883536-2065214309

أعراض سرطان الأنف وطرق علاجه