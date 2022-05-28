الوكيل الإخباري - حاسة الشم هي الحاسة المختصة بالأنف، أول أعضاء الجهاز التنفسي، وهي من الحواس الحساسة التي تتأثر بالحالة الصحية العامة، كما أنها حاسة معقدة التركيب، وفقدانها أو ضعفها لا يُعوض، وأي تغير بها هو دلالة على وجود خلل ما في الجسم.

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لذلك فقد أكد الطب أن فقدان حاسة الشم يحدث نتيجة مضاعفات مجموعة من الأمراض الصحية، وقد يكون الفقدان دائماً في بعض الحالات، وهنا تكمن خطورة الأمر.

أمراض تسبب فقدان حاسة الشم



هنالك أمراض تسبب فقداناً تاماً في حاسة الشم، وهي:

- فقدان حاسة الشم يمكن ان يكون ناتج عن خلل وراثي أو عيب خلقي.

- الخضوع للجراحة في الدماغ يسبب الفقدان الدائم لحاسة الشم.

- الأمراض السرطانية مسبب رئيسي لفقدان الشم الدائم.

- التعرض للحوادث والإصابات في الدماغ يسبب فقدان الشم.

- داء هنتنغتون ومتلازمة كالمان ومتلازمة كلينفلتر ومرض باجيت، جميعها أمراض تسبب فقدان حاسة الشم.

- الخرف والزهايمر ومرض باركنسون من أمراض الدماغ التي تسبب فقدان حاسة الشم.

- بعض الأدوية تسبب فقدان حاسة الشم.

كما أن هناك بعض الأمراض التي تسبب فقداناً مؤقتاً في حاسة الشم، أو ضعفها، أو تغيرها، وهي:



- التقدم في السن الذي ينتج عنه نقصان وضعف في أنسجة الأنف.

- مرض السكري يسبب الضعف في حاسة الشم.

- التعرض لكسور في الأنف يسبب فقداناً مؤقتاً أو ضعفاً، يزول بعد العلاج.

- المرأة الحامل تتغير لديها حاسة الشم.

- الإصابة بنزلات البرد والأمراض الفيروسية التنفسية يسبب ضعف أو تغير حاسة الشم.

- بعض الأمراض النفسية مثل انفصام الشخصية يؤثر على حاسة الشم.

- سوء التغذية ونقص المعادن ومنها الزنك يسبب الضعف في حاسة الشم.

- عمليات تجميل الأنف تسبب ضعف الشم.

- مرض كورونا من الأمراض التي تسبب الفقدان المؤقت لحاسة الشم.

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