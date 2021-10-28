الخميس 28-10-2021
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الخميس، 28-10-2021 04:49 م

أمراض تصيب الإنسان بعد سن الخمسين

امراض القلب وارتفاع ضغط الدم شائعة بعد سن الخمسين


الوكيل الإخباري - مع انتصاف العمر، يبدأ الكثيرون بالخشية من الأمراض التي قد تداهمهم وتعكر صفو حياتهم. وسن الخمسين هو السن المفصل الذي قد تستمر فيه الحياة بديناميكية ونشاط، أو قد تتحول لحقبة طويلة من المشاكل الصحية والآلام والمصاعب.

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تشير الإحصاءات إلى أن 9 من كل 10 أشخاص فوق الخمسين مصابون بمرض مزمن، فيما أن 8 من كل 10 منهم مصابون بأكثر من مرض مزمن واحد.

والأمراض التي عادة ما تصيب الأشخاص بعد تخطي سن الخمسين هي الآتية وفقاً لما جاء على موقع "صحتك":

 

إرتفاع ضغط الدم: التقدم بالسن يجعل الأوعية الدموية والأوردة أقل مرونة وتبدأ بالتصلب، ما يشكَل عبئاً على عملية نقل الدم عبر الجسم، والتسبب بارتفاع ضغط الدم.


مرض السكري: من الأمراض التي تصيب معظم من تجاوز سن الخمسين وتم تصنيفه كمرض وبائي، تتمثل خطورته في مضاعفاته التي تشمل أمراض القلب والكلى والعمى.


أمراض القلب: تتراكم الترسبات على الجدران الداخلية للشرايين مع التقدم بالسن، وهو أحد الأسباب الرئيسية لأمراض القلب. ويزداد خطر أمراض القلب بين الذين تتراوح أعمارهم بين 45-59.


السمنة: المرض المخيف الذي قد يصيب الجميع في أي مرحلة عمرية، لكنه أكثر تأثيراً على الأشخاص الذين تجاوزوا سن الخمسين والمقصود بالسمنة هو تجاوز الوزن الصحي مقارنة بطول الفرد، وترتبط بأكثر من 20 مرضاً مرمناً كأمراض القلب والسكري والسرطان والتهاب المفاصل وارتفاع ضغط الدم.


الإلتهاب العظمي المفصلي: أحد أخطر أنواع التهاب المفاصل، ويعزو غالبية الأطباء حدوثه إلى تآكل وتمزق الأنسجة المحيطة بالمفاصل مع التقدم بالسن.


هشاشة العظام: ما يقرب من 50% من النساء و25% من الرجال فوق سن الخمسين هم أكثر عرضة للكسور بسبب مرض هشاشة العظام، بسبب فقدان أجسامهم لجزء كبير من كتلة العظام مع التقدم بالسن. ويمكن محاربة هذا المرض باتباع نظام صحي غني بالكالسيوم وفيتامين د لتقوية العظام، وممارسة الرياضة باستمرار.


الإنسداد الرئوي المزمن: يتسبب بالتهابات حادة في الرئتين مانعاً وصول الهواء إليهما. وعادة ما تظهر أعراض هذا المرض بين سن 40-60، وتشمل صعوبة التنفس والسعال وأزيز الصدر والمخاط.


فقدان السمع: من علامات التقدم بالسن، ضعف أو فقدان السمع بشكل جزئي أو كلي، وتتسبب عدة عوامل بهذه المشكلة كالضوضاء والعامل الوراثي وتناول بعض الأدوية.


مشاكل الرؤية: ليست صعوبة قراءة الكلمات المكتوبة بخط صغير هي المشكلة الوحيدة التي تهدد صحة البصر مع التقدم بالسن، بل هناك مشاكل أخرى تؤثر على الرؤية ومنها إعتام عدسة العين، والجلوكوما التي تدمر العصب البصري.

 

المصدر- هي

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