أمراض يحتمل أن تصاب بها إذا كنت تعاني من حرارة مستمرة بالقدمين

الوكيل الاخباري - تعرف سخونة القدمين على أنها شعور بالحرارة أو الحرق في القدمين، ويعتبر هذا الإحساس شائعا نسبيا ويحدث ليلا في أغلب الأحيان، وقد تكون سخونة القدمين مصحوبة بأعراض تشبه وخز الدبابيس والإبر، إضافة إلى التنميل، والخدران، والاحمرار، وانتفاخ القدمين.

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متلازمة "غريرسون جوبالان"



تعد متلازمة "غريرسون جوبالان" من أبرز أسباب حرارة القدمين خصوصا في الليل.

حيث يعاني الشخص من حكة ووخز وحرق في القدمين والكاحلين كما لو كان يمشي على سطح محترق.



يمكن أن تذكرنا هذه الحالة بمتلازمة تململ الساقين، وهو اضطراب يظهر في المساء ويقلل بشكل كبير من جودة الحياة.

على الرغم من أن كلا المرضين يبدو أنهما من الأمراض العصبية بطبيعتها، إلا أنهما يختلفان في بعض النواحي.



هناك العديد من الأسباب للإصابة بمتلازمة "غريرسون جوبالان" من أهمها الاضطرابات العصبية الشديدة والنقص لبعض المركبات الغذائية.



الاعتلال العصبي المحيطي



يعتبر الاعتلال العصبي المحيطي هو السبب الأكثر شيوعًا لحرقة القدمين: ففي حالته، تتضرر الأعصاب الحسية المحيطية التي ترسل إشارات إلى النخاع الشوكي، وتتطور حالة الاعتلال العصبي المحيطي عن طريق الإصابة ببعض الأمراض منها داء السكري والأمراض الوراثية وأمراض المناعة الذاتية والالتهابات ونقص فيتامينات ب، وفقا لموقع "ميديكي فورم".



يَصف الأشخاص الذين لديهم الاعتلال العصبي المحيطي الألم بأنه كالطعن أو الحرق أو الوخز.

وتتحسَّن الأعراض في كثير من الحالات، خاصة إذا كان سببها حالة قابلة للعلاج.

يُمكن أن تقلل الأدوية ألم الاعتلال العصبي المحيطي.



ورم مورتون العصبي



ورم مورتون العصبي هو حالة مؤلمة تؤثر في أخمص القدم، وعادة ما يصيب المنطقة بين الإصبعين الثالث والرابع.

قد يشعرك ورم مورتون العصبي بأنك واقف على حصاة في حذائك أو بوجود طية في جوربك.



ينطوي ورم مورتون العصبي على زيادة سُمك الأنسجة حول أحد الأعصاب المؤدية إلى أصابع القدم.

وقد يسبب ذلك ألما حادا وحارقا في أخمص القدم. وربما تشعر بالوخز أو الحرق أو الخدر في أصابع القدم المتأثرة.



يرجع سبب حدوث ورم مورتون العصبي إلى ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي أو الضيقة.

ويشعر العديد من الأشخاص بالارتياح عند تغيير الأحذية بأخرى ذات كعب منخفض وبها حيِز أوسع لأصابع القدم. وقد يلزم في بعض الأحيان تلقي حقن الكورتيكوستيرويدات أو الخضوع لجراحة.



داء السكري



يمكن أن يؤثر مرض السكري من النوع 1 والنوع 2 على الأعصاب الطرفية، وخاصةً الأعصاب الحسية للقدمين والساقين، حيث تؤدي مستويات السكر المرتفعة في الدم باستمرار إلى تعطيل نقل الإشارات العصبية إليها.



ضعف وظيفة الغدة الدرقية



يحدث ضعف وظيفة الغدة الدرقية عندما لا تقوم الغدة الدرقية بإنتاج ما يكفي من الهرمونات لتلبية احتياجات الجسم؛ مما يؤدي إلى تباطؤ في بعض وظائف الجسم، ما يسبب حدوث اضطرابات تؤدي إلى الألم والحرقان في الساقين.



ابحث عن رعاية طبيةٍ في الحال إذا لاحظت تنميلا أو ضعفا أو ألما في يديك أو قدمكَ غير اعتيادي، يوفر التشخيص والعلاج المبكر الفرصةَ المثاليةَ للتحكّم في الأعراضِ والحيلولة دون حدوثِ المزيد من الضررِ لأعصابكَ المحيطية.

المصدر : سبوتنك