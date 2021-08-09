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الإثنين، 09-08-2021 02:14 م

أمراض يساعد تناول البطيخ والشمام في تخفيفها

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الوكيل الاخباري - يعد البطيخ والشمام من الفواكه الصيفية المفضلة لكثير من الناس.

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ومثل غيرها من الأطعمة الطبيعية غير المصنعة، فهي تحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن، وبالتالي فهي غذاء صحي للجسم.


أخبرت ليلى قاديروفا، خبيرة التغذية في وزارة الصحة في إقليم كراسنودار، موقع "ريدوس" كيف يمكن للبطيخ والشمام أن يدعما صحتنا.


وقالت قاديروفا: "بالطبع، لا يجب أن تعامل البطيخ والشمام كنوع من أنواع الحبوب السحرية: أولاً وقبل كل شيء، إنه طعام موسمي لذيذ نحبه.

 

ولكن نظرًا لمحتوى البوتاسيوم، فإن البطيخ والشمام لهما تأثير مدر للبول واضح، لذلك إذا كنت تعاني من أي مشاكل في الجهاز البولي التناسلي أو الكلى، أو كنت عرضة لاحتباس السوائل في الجسم، فيمكن أن تساهم هذه المنتجات في زيادة تدفق البول".


أيضا، يمكن أن يساعد البطيخ والشمام الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة وزيادة الوزن.


تعمل هذه الأطعمة بشكل رائع في برامج إنقاص الوزن. إذا استبدلت وجبة (غداء أو عشاء) ببضع شرائح من البطيخ أو الشمام، فسيؤدي ذلك إلى تقليل متوسط السعرات الحرارية اليومية، وإزالة الماء الزائد وتخفيف الانتفاخ.


لا تنصح الخبيرة بتناول البطيخ والشمام كعلاج لأي مرض. يمكن أن يكونا مكملان للعلاج، لكنهما لا يحلان محل العلاج الكامل الذي يصفه الطبيب.


 

 

المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

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