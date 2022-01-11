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الثلاثاء، 11-01-2022 03:53 م

أمور يومية مدهشة تستنزف طاقتك

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الوكيل الإخباري - يمتلك البشر الكثير من الطاقة، ومن الطبيعي أيضاً أن نشعر أحياناً باستنفادها، وقد نعرف في بعض الأوقات السبب، لكن هناك الكثير من الأسباب، التي لا تتبادر إلى ذهننا. وعلى سبيل المثال؛ هل ننام بشكل صحيح؟ هل نتناول حمية غذائية متوازنة؟ هل نمر بموقف مرهق، سواء في حياتنا الشخصية أو المهنية؟ كيف هي صحتنا بشكل عام؟ كل هذه نقاط بداية شائعة

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في السطور التالية، نستكشف معاً أموراً يومية مدهشة، تستنزف طاقتك:

 

الإفراط في الكافيين
ربما يؤثر تناول كوب القهوة المتأخر حقاً في نومك، ما يؤثر بالتالي في مستويات الطاقة لديك، لذا حاولي تقليل تناول المشروبات المحتوية على الكافيين في فترة المساء. وإذا كنتِ تريدين حقاً تناول القهوة بعد ذلك، فاجعليها قبل النوم بخمس إلى ست ساعات على الأقل.


تخطي ممارسة الرياضة
نعم، إنها معضلة قديمة: أنتِ متعبة بالفعل، ولا يمكنك ممارسة الرياضة، لذلك تبقين في المنزل مسترخية، لكن هل تعلمين أن عدم ممارسة الرياضة سيجعلك أكثر إرهاقاً؟! فكلما قل استهلاك الطاقة، قلت الطاقة التي ستنتجها "الميتوكوندريا" في خلاياك.. وهذا يعني أن التمارين منخفضة الكثافة يمكن أن تقلل التعب بنسبة تصل إلى 60%، وفقاً للباحثين في جامعة جورجيا.


الجفاف
يمكن للجفاف أن يجعلك تشعرين باستنفاد الطاقة، ونحن لا نتحدث عن عدم تناول الماء لمدة أيام، بل عن نوع آخر من الجفاف، هو مجرد قضاء بضع ساعات دون تناول المرطبات اللازمة.


تصفح الهاتف على السرير
من المعروف أن الضوء الأزرق، المنبعث من هذه الأجهزة، يعطل إنتاج "الميلاتونين" (الهرمون المسؤول عن إيقاع الساعة البيولوجية، أو دورة النوم والاستيقاظ)، وبالتالي يؤثر في النوم، فهو لا يعيق إيقاع الساعة البيولوجية الطبيعي لديك فحسب، بل يؤثر أيضاً في نوم حركة العين السريعة.

 

 

زهرة الخليج 

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