أنظمة غذائية مناسبة لمريض القلب

الوكيل الإخباري _ يلعب النظام الغذائي دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة القلب ويمكن أن يؤثر على خطر الإصابة بأمراض القلب؛ حيث يمكن لبعض الأطعمة أن تؤثر على ضغط الدم والدهون الثلاثية ومستويات الكوليسترول، وجميعها تشكل خطر على مرضى القلب ، وتتنوع الانظمة الغذائية التي تعد أبرز السبل الوقائية التي يجب أن يعتني بها مرضى القلب ، تعرف على اضل الحميات الغذائية لمرضى القلب :

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1- حمية البحر الأحمر المتوسط

تربط العديد من الدراسات بين اتباع حمية البحر الأبيض المتوسط وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية والسمنة ومرض السكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم، وبشكل عام يركز النظام الغذائي على الأطعمة الكاملة المعالجة بشكل ضئيل، ويشمل أيضًا كميات معتدلة من الدواجن والبيض ومنتجات الألبان قليلة الدسم، بالإضافة إلى ذلك فإنه يحد أو يلغي السكريات المضافة والكربوهيدرات المكررة.







2- حمية داش

ترمز حمية داش إلى الأساليب الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم وقد تم تصميمها للمساعدة في منع وعلاج ارتفاع ضغط الدم، والذي بدوره يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، يقوم متبعي تلك الحمية بتناول مجموعات محددة من الطعام بناءً على احتياجاتهم من السعرات الحرارية، مع التركيز على الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات ومنتجات الألبان قليلة الدسم واللحوم الخالية من الدهون مع الحد من اللحوم الحمراء والحبوب المكررة والسكريات المضافة.







3- الأنظمة الغذائية النباتية



يتجنب متبعي الأنظمة الغذائية النباتية مصادر الطعام الحيوانية المنشأ، ويتم الاعتماد على الفواكه والخضروات والفول والعدس ومنتجات الصويا والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور والزيوت والدهون النباتية، تعطي هذه النسبة العالية من الأطعمة النباتية العديد من الفوائد الصحية، إذ أنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف ومضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات ، وكلها تساعد في صحة القلب.



4- الحميات منخفضة الكربوهيدرات



تشير الأبحاث إلى أن الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات قد تعزز صحة القلب عن طريق تقليل بعض عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب، بما في ذلك زيادة الوزن والسمنة وارتفاع مستويات الدهون الثلاثية وضغط الدم مع زيادة الكوليسترول ا الجيد.





5- النظام الغذائي المرن



النظام الغذائي المرن هو نمط يركز على الأطعمة النباتية ولكنه يسمح بكميات معتدلة من اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان وغيرها من المنتجات الحيوانية، يشجع على الحصول على معظم البروتين من الأطعمة النباتية، يتم التشجيع على تناول الأطعمة الكاملة والمعالجة بشكل طفيف والحد من السكريات المضافة والحبوب المكررة واللحوم المصنعة وذلك ما يعزز صحة القلب والأوعية الدموية.



المصدر : الكونسلتو

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