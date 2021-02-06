أنماط حياتية صحية تحد من ارتفاع ضغط الدم

الوكيل الإخباري _ يعاني العديد من الاشخاص من ارتفاع ضغط الدم ، اذ يلعب النمط الحياتي دورا مهما في الحد من ارتفاع ضغط الدم ، كما توجد مجموعة من التغييرات التي يمكن إجراؤها على نمط الحياة للمساعدة على الحدِّ من ارتفاع ضغط الدم أو الوقاية منه ومن تطوُّر المضاعفات الصحيَّة التي قد تصاحبه ومن ابرزها:

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– الإقلاع عن التدخين.

– ممارسة تقنيات وتمارين التخفيف من التوتُّر والقلق النفسي مثل التأمُّل.

-ممارسة التمارين الرياضيَّة بانتظام، كممارسة التمارين الهوائيَّة لمدَّة لا تقلُّ عن 30 دقيقة يوميّاً، مثل المشي، والسباحة، وركوب الدراجة.



-الحرص على المحافظة على الوزن المثالي، أو تخفيف الوزن في حال المعاناة من السُّمنة، أو الوزن الزائد.



-الحرص على الحدِّ من تناول الملح لما له من تأثير كبير في نسبة ضغط الدم للأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم، ويمكن ذلك من خلال خفض كميَّة الملح المضاف إلى الطعام قدر الإمكان.



– اتباع نظام غذائي صحِّي غني بالألياف والحبوب الكاملة والدهون غير المشبعة، مع الحرص على الحدِّ من تناول الدهون المشبعة.



-كما يوصى بتناول خمس حصص على الأقلِّ من الفاكهة والخضروات الطازجة يوميّاً.



-تناول الأطعمة الغنيَّة بالحمض الدهني الأوميغا-3 مثل المكسرات والأسماك، لما له من دور مهم في صحَّة القلب والأوعية الدمويَّة.



– الحدُّ من تناول المشروبات التي تحتوي على مادة الكافيين مثل القهوة والشاي وبعض المشروبات الغازيَّة.

المصدر: الإمارات نيوز



