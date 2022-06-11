أنواع الديسك وأهم أعراضه

الوكيل الإخباري - الديسك من أكثر المشاكل الصحية التي تصيب العمود الفقري للإنسان، ويُولد آلاماً شديدة وعدم القدرة على الحركة والقيام بالمهام اليومية كما يجب. وعادة ما يرتبط الديسك مع التقدم بالسن، لكن العديد من الشباب وصغار السن يمكن أن يصابوا بهذا المرض أيضاً نتيجة ممارسات حياتية خاطئة.



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أنواع الديسك عديدة ومتنوعة، سوف نقوم بذكر بعضها كما أشار إليها موقع "ويب طب":



الإنزلاق الغضروفي

يحدق نتيجة التقدم في السن أو بسبب الوراثة، حيث تخرج المادة الهلامية من الديسك ليقل حجمه ويزيد الإحتكاك بين الفقرات ما ينتج عنه ألم، قد يزيد في حال لامست المادة الهلامية للأعصاب المحيطة بالعمود الفقري. وتزداد فرص الإصابة بالإنزلاق الغضروفي في حالات السمنة، والأعمال التي تتطلب مجهوداً بدنياً عالياً منها رفع الأوزان الثقيلة.



الإعتلال العصبي

وينتج عن الإنزلاق الغضروفي، حيث تثير المادة الهلامية الموجودة داخل الديسك عند خروجها الألم عند ضغطها على الأعصاب المحيطة بالعمود الفقري. وفي حال كان الإنزلاق الغضروفي أسفل الظهر، فإن الضغط الذي يتشكل على الأعصاب قد يمتد للأرجل ويسبب الألم والتنميل فيهما. ويتطلب هذا النوع من أنواع الديسك جلسات من العلاج الطبيعي بالإضافة للأدوية التي تخفف من الإلتهاب المرافق، وذلك تحت إشراف ومتابعة الطبيب المختص.



القرص البارز

في هذه الحالة، تبقى المادة الهلامية داخل غلاف الديسك، لكنهت تُسبب الإنتفاخ فيه دون خرقه والخروج منه. وعادة ما تتعرض الأعصاب المحيطة للضغط بسبب هذا الإنتفاخ ما يُسبب الألم. وفي حال حدوث هذا النوع من الديسك أسفل الظهر، فقد يؤثر على الأقدام مع وجود تنميل فيهما. لكن في حال كان الألم أعلى الظهر، فقد يرافقه ألم في الذراعين والصدر.



عرق النسا

ليس أحد أنواع الديسك بل أحد أعراضه، إذ يمكن لديسك الظهر أن يمتد ليصل القدم، وغالبًا يُصيب الألم أحد الأرجل وليس كلاهما. ويزداد الألم أو يصبح أكثر وضوحًا عند الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة.



تضيق القناة الشوكية

وهو أحد أنواع الديسك الناتجة عن التقدم بالسن أو بسبب العامل الوراثي، وتتمثل بتضيق بعض الفراغات الموجودة في العمود الفقري. ويُعد أسفل الظهر والرقبة أماكن حدوث تضيق في القناة الشوكية.

يترافق تضيق القناة الشوكية مع ألم في الأقدام والأرجل والتنميل فيهما في حال كان هذا النوع من الديسك حاصل أسفل الظهر، أما في حال كان في الرقبة فيرافقه ألم في الأيدي أو أحد أو كلا الذراعين.

أما أهم أعراض الديسك فهي التالية:

1- ألم في الظهر، يظهر عند الإنحناء، أو السعال، أو الجلوس لساعات طويلة، أو العطاس، أو الضحك.

2- تنميل في الذراع والرجل في حال لامست المادة الهلامية الخارجة من الديسك للأعصاب المحيطة بالعمود الفقري.



ملخص القول، لا يمكن للإنسان أن يستمر بالعيش في ظل ألم الظهر المستمر الناجم عن الديسك مهما كان نوعه. لذا ننصحك عزيزتي بضرورة استشارة الطبيب فور شعورك بآلام الظهر غير الإعتيادية لتشخيص المشكلة باكراً وعلاجها بالطرق الصحيحة.

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