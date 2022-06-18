أنواع بكاء الرضيع وكيفية التعامل معه

الوكيل الإخباري - بكاء الرضيع هو الوسيلة الوحيدة التي يستطيع أن يعبر عن احتياجاته من خلالها، وتشير إحدى الدراسات أن معظم حديثي الولادة يبكون من ساعتين إلى ثلاث ساعات يومياً، لهذا السبب ينبغي أن تتعرف كل أم على أنواع بكاء الرضيع المختلفة، وكيفية التعامل مع الطفل وتهدئته بناءً على نوع البكاء، خاصةً إذا كانت حديثة العهد بتجربة الأمومة.

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بكاء الرضيع بسبب الجوع

يعد البكاء بسبب الجوع هو أشهر أنواع البكاء التي تواجهها الأم في الأشهر الأولى من عمر الطفل، ويتميز بكاء الجوع بصرخات قصيرة عالية النبرة، يكررها الطفل حتى تستجيب الأم إليه.

الحل الوحيد للتعامل مع هذا النوع من البكاء هو سرعة إطعام الطفل، وضرورة الانتباه إلى الإشارات التي يقوم بها الطفل قبل البكاء تعبيراً عن شعوره بالجوع.

بكاء الرضيع بسبب المغص

يعاني ما يقرب من 20% من الرضع من مشكلة المغص، تبلغ تلك المشكلة ذروتها من الأسبوع السادس إلى الثامن من عمر الطفل، يتميز البكاء بسبب المغص باستمراره لمدة 3 ساعات متواصلة، وتكون نبرته عالية وصاخبة، قد يعاني الطفل من الاحمرار وتنتفخ بطنه، خاصةً إذا كان الطفل معتاداً على الرضاعة الصناعية.

بكاء الرضيع بسبب الإمساك

يعاني معظم الأطفال من أعراض الإمساك في الأشهر الأولى من عمرهم، وهو نتيجة طبيعية لعدم نضج جهازهم الهضمي، ويتميز بكاء الرضيع بسبب الإمساك بنبرة حادة يصاحبها احمرار شديد في وجه الطفل أثناء محاولته التخلص من فضلاته، خاصةً عند الأطفال الذين يعتمدون على الرضاعة الصناعية.

بكاء الرضيع بسبب الغازات

يعد انتفاخ الأمعاء بسبب غازات البطن عند الرضع من أكثر المشكلات الشائعة التي يتعرض لها عدد كبير من الرضع، خاصةً الذين يعتمدون على الرضاعة الصناعية، يتميز البكاء بسبب الغازات بصرخة مخيفة عالية النبرة، قد يصدر الطفل أحياناً صوت "إييييه" كما لو كان يحاول تمرير حركة الأمعاء، وقد يلجأ إلى رفع قدميه وضمهما إلى بطنه؛ محاولاً أن يتخلص من حدة الألم.

بكاء الرضيع بسبب النعاس

يعد البكاء بسبب النعاس أمراً مألوفاً عند الرضع الذين تقل أعمارهم عن ثلاثة أشهر، لأن البكاء رد فعل طبيعي حتى يعتاد الطفل على دورات النوم، وهو أمر جديد على الطفل في هذه المرحلة، وقد يعكس بكاء الرضيع بسبب النعاس في بعض الأحيان رفضه لعدم قدرته على رؤية أمه أثناء النوم.

بكاء الرضيع بسبب الألم

لا شك أن بكاء الرضيع بسبب الألم أمراً مخيفاً عند كثير من الأمهات لأول مرة؛ نظراً للصرخات عالية النبرة التي تميزه، كأن الطفل يستغيث ويطلب النجدة على وجه السرعة، لهذا السبب يجب أن تبحثي بسرعة عن سبب الألم إذا كان نتيجةً للمغص أو الغازات، والتعامل معه بالطريقة التي أوضحناها سابقاً.

بكاء الرضيع بسبب التسنين

يمثل البكاء بسبب التسنين محنة كبيرة تواجه جميع الأمهات؛ لأن الرضيع يشعر بآلام شديدة يصاحبها كثير من الأعراض؛ مثل: ارتفاع درجة الحرارة، وسيلان اللعاب نتيجةً لتقرح اللثة، والرغبة المستمرة في مضغ أي شيء صلب.

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