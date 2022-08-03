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الأربعاء، 03-08-2022 12:44 م

أنواع تمارين الرشاقة التي تجعلك بصحة جيدة

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الوكيل الإخباري - تساعد تمارين بربيز لمدة 30 يوماً على نحت القوام وتشكيله بشكل متقن.

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تمارين الرشاقة واللياقة بربيز في التقرير الآتي:

 

تمرين بيربي القياسي
أثبتت تمارين بربيز فعاليتها في الحصول على جسم رشيق ومتناسق كونها تعمل على مجموعة كبيرة من العضلات. وتعدُّ برنامج تمرين لكامل الجسم يتطلب القوة والحركة والتنسيق والتحمل. يمكن القيام بها في أي مكان، وعند إجرائها بتقنية صحيحة، يمكنك بناء عضلات مصقولة من الرأس إلى أخمص القدمين. لكن، في حين أن تمارين Burpees لها فوائد عديدة، يمكن أن تتسبب في حدوث مشاكل بالسرعة نفسها إذا تم إجراؤها بشكل غير صحيح. لذا، ابدئي بالأساسيات أولاً.

 

تمرين الدفع

ابدئي كما تفعلين في تمرين بيربي القياسي.
أثناء نزولك إلى تمرين الضغط، باعدي بين قدميك كما لو كنت تؤدين تمرين القفز، مع الحرص على عدم ترهل الوركين. اضغطي على نفسك مرة أخرى لتشكيل لوح خشبي بينما تقفزين بقدميك معاً مرة أخرى.

 

سبايدرمان بيربي
ابدئي بأداء تمرين بيربي بشكل منتظم، ولكن عندما تنزلين إلى تمرين الضغط، اجلبي ركبتك اليمنى نحو كوعك الأيمن من دون ترك الوركين ترتخي أو تدور. اضغطي على نفسك بينما تعيدين قدمك اليمنى إلى نقطة البداية.
قومي بإنهاء التمرين كما تفعلين مع تمرين بيربي القياسي. بدّلي الساقين مع كل مجموعة، مع التأكد من ضرب كلتا الساقين بنفس عدد المرات.

 

تمرين الضغط
ابدئي بتمرين ببربي القياسي.
عندما تعودين إلى الجزء العلوي من تمرين الضغط، حرّكي قدميك باتجاه يديك وارفعي وركيك لأعلى، مع الحفاظ على ظهرك مستقيما. تخيلي خيطاً يسحب وركيك نحو السقف ويدفع الأرض بعيداً. حركي قدميك للخلف لتشكيل لوح مرتفع. قومي بإنهاء التمرين كما تفعلين مع تمرين بيربي القياسي.

 

سيدتي 

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