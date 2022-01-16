أنواع من وجبات الفطور تتسبب بالأورام السرطانية

الوكيل الإخباري - لا يختلف إثنان على أهمية وجبة الفطور ضمن النظام الغذائي اليومي، ويشدد الأطباء وخبراء التغذية على ضرورة تناول وجبة الفطور لدرء الأمراض والتخلص من الوزن الزائد وغيرها من المشاكل الصحية التي تواجهنا.

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لكن تناول وجبة الفطور بانتظام، يتطلب إدخال عناصر صحية في هذه الوجبة الأساسية، وإلا يمكن أن تنقلب خطراً على الصحة عوضاً عن الإستفادة منها.

نقل موقع وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مستخدم WeChat، لمجموعة من الأطعمة التي يراها المختصون غير مناسبة لوجبة الفطور الصباحية، والتي يمكن أن تدؤي للإصابة بالسرطان.





وهذه الفئات الغذائية الثلاث هي التالية:



1- الأطعمة المقلية: منها الفطائر المقلية والأجنحة المقلية والبرغر وغيرها، تعد مواداً مسرطنة من الفئة A2، يتناولها الناس عادة على وجبة الفطور ويمكن أن تحمل لهم خطر الإصابة بالسرطان.

2- المخللات: مواد مسرطنة من الفئة A2 أيضاً، وكانت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية أدرجت المخللات ضمن قائمة الأطعمة المسببة للسرطان.

3- منتجات معالجة اللحوم: وتأتي ضمن الفئة الأولى من المواد المسببة للسرطان، وهي جميع اللحوم المعالجة والمحفوظة والمدخنة والمعلبة. ويتمثل الخطر الرئيسي لهذه المنتجات في محتواها من نتريت الصوديوم.

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