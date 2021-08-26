أهمية الأرز للصحة... ومَن يُمنع مِن تناوله؟

الوكيل الإخباري - تحدثت خبيرة تغذية روسية عن أهمية الأرز للصحة والأشخاص الذين يُمنعون من تناوله، مشيرة إلى أن الأرز منتَج غذائي مهم، إذ تحتوي الحبوب المسلوقة على 110-120 سعرة حرارية فقط لكل 100 غرام منه.

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ولفتت الخبيرة في لقاء مع "سبوتنيك" الى أن الكربوهيدرات المعقّدة تمنحك الشعور بالشبع لفترة طويلة وتمنعك من الإفراط في تناول الطعام. ذلك أن نسبة الدهون في الأرز هي 2.6 غرام فقط لكل 100 غرام.



وأكدت أن الأرز غني بالفيتامينات ب، الضرورية للجهاز العصبي، والبوتاسيوم، والمغنيزيوم، والزنك، والفوسفور. ويعتبر الأرز أيضاً من الحبوب سهلة الهضم والمفيدة لأمراض الجهاز الهضمي المصحوبة بالإسهال والانتفاخ.



أما لمَن يعاني مِن التهاب حاد في المعدة فيوصي باستخدام عصير الأرز السائل. ولمن يعاني من الإمساك، يُفضّل الامتناع عن تناول الأرز بشكل دائم، على ألا يتعدّى ذلك المرتين أسبوعياً.



وفي حالة السمنة، يجب استبعاد الأرز من أي نظام غذائي لأنه سيزيد من مشاكل حركة الأمعاء. كما لا يُنصح باستخدام الأرز الأبيض لمرضى السكري لأن نسبة السكر فيه 70 %، وكذلك لا يُسمح للشخص السليم تماماً بتناول أكثر من 200 غرام من الأرز المسلوق يومياً.