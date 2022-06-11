الوكيل الإخباري - تمارين رياضية للرضيع، ليست تمارين رياضية بمفهومها العميق، لكنها بمثابة حركات بسيطة يمكنك عزيزتي الأم تطبيقها مع طفلك الرضيع حديث الولادة، كي تساعده على تطور مراحل نموه بالشكل الصحي السليم.

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أهمية التمارين الرياضية للرضيع

أوضحت دكتورة آية، أن التمارين الرياضية للرضيع تعتمد على حركات بسيطة تقوم بها الأم للطفل الرضيع على مدار اليوم، وذلك من أجل تنشيط دورة جسمه الدموية في المقام وتقوية عضلاته في المقام الأول، ومساعدته على إجتياز مراحل نموه بنجاح خلال الشهور الأولى.



وذلك بخلاف أن التمارين الرياضية للرضيع تكسر حاجز الخوف بين الأم وبين الطفل الرضيع، فمعظم الأمهات قد ينتابهن حالة من الخوف على أطفالهن بمجرد الإفاقة من الولادة، ويتعاملن بمزيج من الخوف والحرص الزائد عند لمسه.



كذلك توجد بعض الأمهات تمنع الأشخاص من حمل رضيعهن خشية منهن أن يصاب بشكلة في عظامه، لكن هذه المعتقدات بها قدر كبير من الخطأ، لأن عظام الأطفال حديثي الولادة تحتاج إلى تمارين معينة حتى تكون أكثر مرونة ولتحقق فوائد عدة خلال الشهور الألى من نموه، خصوصا التالية:

- النمو الصحي للطفل الرضيع.

- تقوية عظام جسم الرضيع خلال الشهور الأولى من نموه.

- النوم الهادئ خلال السنة الأولى من تطور نموه.

- وقاية الطفل الرضيع من بعض التشوهات التي من الممكن أن تصيبه خلال مراحل نموه مثل "التقوس".

- تطوير قدرات الطفل الرضيع الإدراكية والذهنية خلال مراحل نموه المتقدمة.

كيف تقومين بعمل تمارين رياضية للرضيع





تمارين رياضية للرضيع من الشهر الأول إلى الشهر الرابع

يمكنك عزيزتي الأم الاستفادة من تمريني الذراعين والعجلة كأحد التمارين الرياضية المفيد للطفل الرضيع في هذه المرحلة، فما عليك سوى تطبيق تمرين الذراعين 3 مرات على مدار اليوم، وذلك عن طريق " وضع طفلك على ظهره، لفي يده حول إصبعك السبابة، امسكيها بإصبعيك الإبهام والثالث، اسحبي يدي رضيعك نحوك برفق، لا ترفعيه بشكل مبالغ، عودي إلى وضع البداية".



أما بالنسبة عن تمرين العجلة، فيفضل أدائه بدءاً من الشهر الثالث إلى الشهر الرابع، وهو عبارة عن "وضع رضيعك على ظهره، إمسكي قدميه أو اسفل ظهره، ادفعي إحدى رجليه بلطف إلى أعلى باتجاه صدره، بينما تمدين الرجل الأخرى، كرري ذلك بالتناوب مع دفع كل رجل وتمديدها 3 مرات ثم توقفي، وبعد الانتهاء اتركي طفلك الرضيع يركل بحرية".

تمارين رياضية من الشهر الخامس إلى الشهر السادس

استفيدي عزيزتي الأم من التمارين الرياضية السالفة الذكر على مدار الستة أشهر الأولى من مراحل نموه، وذلك جانب أداء تمرين السحب من الشهر الخامس إلى الشهر السادس، فما عليك سوى المسك بساعدي طفلك الرضيع وأنتِ محافظة على ظهر رضيعك مستقيماً، اسحبيه إلى وضعية الجلوس ببطء وبهدوء، أعيدي رضيعك إلى استقامة ظهره، كرري التمرين 3 مرات على مدار اليوم.



وأخيرا، لا تطبقي عزيزتي الأم التمارين الرياضية للرضيع غير وأنتِ سعيدة ومرحة، ومن دون إجبار طفلك على أدائها، بل اختاري الوقت المناسب لطفلكولا مانع من أن تستعيني بالموسيقى، كما يمكنك الغناء بإيقاع بسيط أغانِ مرتجلة وقصيرة يربط بها الطفل الرضيع بين الأغنية والحركة البدنية.

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