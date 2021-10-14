أهم أمراض الأطفال في الشتاء

الوكيل الإخباري-تهاجم بعض الأمراض الأطفال في الشتاء خاصةً ، مثل الإنفلونزا، والتهاب الأذن الوسطى، والجهاز الهضمي.



وقال طبيب الأطفال الألماني ياكوب ماسكه إن الإنفلونزا تعد الأكثر شيوعا بين الأطفال شتاءً.



وأوضح ماسكه أنه يمكن تخفيف أعراضها بالراحة التامة وشرب السوائل بكثرة نظراً لتسييل المخاط، وتسهيل طرده، بينما يساعد الاستنشاق على توسيع الشعب الهوائية.

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التطعيم

وشدد ماسكه على أهمية تطعيم الأطفال ضد الإنفلونزا، خاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة، مشيراً إلى أنه متاح بدءاً من 6 أشهر.



التهاب الأذن الوسطى

وأضاف ماسكه أن الإنفلونزا غالبا ما تخلف التهاب الأذن الوسطى، الذي يمكن تخفيفه بالمسكنات مثل الباراسيتامول، والإيبوبروفين، أو بخاخ الأنف المزيل للاحتقان وببعض الوصفات المنزلية مثل أكياس البصل.





فيروس RS

ومن جانبه أشار طبيب الأطفال الألماني راينهارد بيرنر إلى أن الفيروس التنفسي المخلوي البشري المعروف اختصارا بفيروس RS يشهد انتشاراً واسعاً في فصل الشتاء، موضحاً أن أعراضه التي قد تهدد الحياة، تتمثل في صعوبة التنفس، والحمى، والسعال، واحتقان الأنف.



ويمكن مواجهة هذا الفيروس بمضادات RS وخافضات الحرارة، وموسعات الشعب الهوائية، والقطرات ضد احتقان الأنف.





الجهاز الهضمي

مشاكل الجهاز الهضمي شائعة بين الأطفال في فصل الشتاء، وقد يرجع سببها إلى الفيروسات أو البكتيريا. وتتمثل أعراض عدوى الجهاز الهضمي في آلام البطن، والإسهال، والغثيان، والقيء، والحمى.



وفي البداية يمكن مواجهتها بشرب السوائل غير الغازية بكثرة. وبعد توقف القيء يمكن تقديم الحساء للطفل.

24- د ب أ