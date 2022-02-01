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الثلاثاء، 01-02-2022 02:46 م

أهم الأمور التي تضر بصحة الأسنان

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الوكيل الإخباري - كثير من الأمور التي نمارسها ونعتقد أننا نحافظ على الأسنان من خلالها، إلا أنها يمكن أن تكون أمور ضارة للأسنان أو تؤدي نتائج عكسية، لأن الحفاظ على الأسنان ضرورة قصوى فلابد من معرفة ما يضرها أو يضعفها أو يسبب التسوس بها.

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وعن ذلك أفادتنا طبيبة الأسنان الدكتورة نور عزام وأوضحت التالي:

 

1 - عدم تفريش الأسنان من كافة الأسطح: حيث يلاحظ أن الكثيرين يفرشون أسنانهم من الأمام وسطح السن فقط، إلا أنه يجب تفريش جميع الأسطح بما في ذلك الجانبية والداخلية، حتى لا نسمح بتراكم بقايا الطعام وتكون البكتيريا.
2 - السرعة في تفريش الأسنان: وهو أكثر ما يمكن أن يكون سبب لتضرر الأسنان، لأنه يجب تفريش الأسنان لمدة لا تقل عن دقيقتين كاملتين، ليتسنى لمعجون الأسنان تحقيق النظافة.

3 - قلة عدد مرات تفريش الأسنان في اليوم الواجد: الكثير يهمل تنظيف الأسنان ويكتفون بمرة واحدة قبل النوم، وهو أمر يضر الأسنان، ويجب أن لا يقل تنظيف 4 الأسنان عن مرتين في اليوم وحتى ثلاث مرات.
4 - استخدام فرشاة أسنان قديمة: حيث لا تؤدي مفعولها، ويجب تغيير فرشاة الأسنان كل ستة أشهر، أو عند تلفها قبل ذلك.
5 - استخدام فرشاة أسنان خشنة: وهو اعتقاد شائع أن الفرشاة الخشنة تنظف الأسنان بفعالية أكبر، وهذا خاطئ حيث تسبب الفرشاة الخشنة خدوش في الأسنان وتضر مينا الأسنان.
6 - عدم تنظيف اللسان: إن استخدام أداة تنظيف الأسنان أمر ضروري للحفاظ على صحة الفم ككل.

 

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