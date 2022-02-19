الوكيل الإخباري - يسبّب ألم العصب الوركي أو ما يُعرف بـ عرق النسا ألمًا، ويعيق نطاق الحركة بشكل كبير.

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أهم التمارين العلاجية لمرض عرق النسا نعدّدها في التقرير الآتي:

تمرين الحمام الجالس

اجلسي على الأرض مع فرد ساقيك أمامك مباشرة. اثنِي رجلك اليمنى، وضعي كاحلك الأيمن فوق الركبة اليسرى. ثم، انحني للأمام واسمحي لجسمك العلوي بالوصول إلى فخذك.

استمري لمدة 15 إلى 30 ثانية. كرري على الجانب الآخر.

تمرين الحمام المستلقي

بعد الاستلقاء على ظهرك، ارفعي رجلك اليمنى إلى الزاوية اليمنى. اشبكي كلتا يديك خلف الفخذ واقفلي أصابعك. ارفعي رجلك اليسرى وضعي كاحلك الأيمن فوق الركبة اليسرى. اثبتي في مكانك للحظة. قومي بنفس التمرين مع الرجل الأخرى.

تمرين الحمام إلى الأمام

اركعي على الأرض، وارفعي ساقك اليمنى وحركيها للأمام أمام جسمك. يجب أن تكون ساقك السفلية على الأرض وأفقية. يجب أن تكون قدمك اليمنى أمام ركبتك اليسرى بينما تبقى ركبتك اليمنى إلى اليمين. قومي بمدّ الساق اليسرى خلفك على الأرض، مع توجيه الجزء العلوي من القدم على الأرض وأصابع القدم للخلف. ثم، انقلي وزن جسمك تدريجيًا من ذراعيك إلى ساقيك بحيث تدعم ساقاك وزنك. اجلسي بشكل مستقيم مع وضع يديك على جانبي ساقيك. خذي نفسًا عميقًا. أثناء الزفير، قومي بإمالة الجزء العلوي من جسمك للأمام على رجلك الأمامية. ادعمي وزنك بذراعيك قدر الإمكان.

كرري على الجانب الآخر.

سيدتي