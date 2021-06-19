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السبت، 19-06-2021 03:18 م

أهم الخطوات لعلاج لسعات النحل

لسعات-النحل


الوكيل الإخباري - يعاني 3% ممّن تعرضوا لقرصات النّحل والدّبابير من رد فعلٍ تحسسيّ، كما أنّ 0.8٪ من ضحايا القرصات يعانون من أعراض الحساسيّة المفرطة، وذلك لأنّ هذه الحشرات تحقن في أجسامهم السّم الذي يكون مخزناً في كيس السّم المرتبط بالإبرة . 

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ومن أعراض قرصة النّحلة التي تظهر على معظم البشر، احمرار الجلد، والشّعور بالألم مكان القرصة فترة لا تزيد عن عدة ساعات، وقد يحدث التّورّم والشّعور بالحكة أيضاََ، أما من يعاني من الحساسيّة تجاه قرصات النّحل، فستظهر عليه الأعراض السّابقة أيضاََ في أجزاء بعيدة عن مكان القرصة، بالإضافة إلى ظهور أعراض أخرى مثل، القيء، والغثيان، والإسهال، والدّوار، أما الأشخاص الذين يعانون من الحساسيّة المفرطة لقرصات النّحل فستظهر عليهم أعراض مثل صّعوبة التنفس، وانخفاض ضغط الدّم .

 


يمكن علاج قرصة النّحل باتباع ما يأتي:

 

1- نزع إبرة النّحلة أو بقاياها من الجلد.

2- تخفيف الألم والتورّم بتطبيق قطعة من الثّلج ملفوفة في قماش على مكان القرصة مدة عشرين دقيقة، وتكرار ذلك كل ساعة إذا استدعى الأمر.

3- تناول مضادات للتخفيف من الشّعور بالحكة.

4- تناول مسكّنات الألم عند الشّعوربالألم.

5- دهن منطقة القرصة بمرهم يحتوي على مضاد حيوي، بعد غسلها بالماء والصّابون.

6- أخذ جرعة لمطعوم الكزاز خلال عدة أيام من التّعرّض لقرصة النّحلة، وذلك إذا كان موعد الجرعة السّابقة مرّ عليه أكثر من عشرة أعوام.

7- مراجعة الطّبيب فوراََ إذا عانى المصاب سابقاً من ردّ فعل شديد نتيجة لتعرّضه لقرصة نحلة .

 

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