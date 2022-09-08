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الخميس، 08-09-2022 03:11 م

أهم الطرق للحفاظ على صحة الأمعاء

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الوكيل الإخباري - يعرف أن الأمعاء جزء من الجهاز الهضمي، وخلالها يتم امتصاص العناصر الغذائية والمواد التي يحتاجها الجسم من الطعام المهضوم، ومن وظيفتها هذه يتضح لنا أن الأمعاء عضو مهم بالجسم، وحتى تؤدي الأمعاء وظيفتها بشكل جيد يجب أن نحافظ على صحتها، لأن أي خلل بها يؤثر على الامتصاص وبالتالي يؤثر على الجسم ككل.

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بداية والأهم إن الحفاظ على صحة الأمعاء يتطلب نظام غذائي صحي، يحتوي على أغذية غنية بعناصر غذائية تحسن صحة الأمعاء، مثل الألياف ومضادات الأكسدة والدهون الصحية والبوتاسيوم، وحمض الفوليك ومجموعة فيتامين ب، والأغذية التي تحوي على تلك العناصر الغذائية وردت في موقع "" Good Housekeeping وهي:

الشوفان.
الموز.
التوت بأنواعه.
الزبادي.
البرغل.
العدس.
الفاصوليا.
الخضروات الخضراء.
الزنجبيل.


تلك الأطعمة يجب أن يتم تناولها طازجة وغير مصنعة أو مطهوة لوقت طويل، أو محتوية على أي مركبات أو مواد محسنة أو مواد حافظة، حتى تبقى محتفظة بخواصها الغذائية، ومن المهم أيضاً عدم الإفراط في تناولها واستشارة الطبيب المختص.

 

ومن الأمور أيضاً التي تساعد في الحفاظ على صحة الأمعاء التالي:

- شرب الماء الكافي، حيث يحتاج البالغ إلى ما متوسطه لترين من الماء يومياً.
- محاولة ممارسة الرياضة قدر الإمكان، وذلك لتحسين الدورة الدموية.
- النوم الجيد والكافي في الليل خاصة، حتى يتمكن الجسم من استعادة نشاطه والحفاظ على الجهاز المناعي.
- التوقف عن مختلف أنواع التدخين، فيعرف أن التدخين مسبب رئيسي للأمراض السرطانية، ومنها الأمراض السرطانية التي تصيب الجهاز الهضمي بما فيه الأمعاء.
- محاولة السيطرة على التوتر والضغوط النفسية، فهي تضر الصحة العامة، وبالتالي تتأثر الأمعاء.

 

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