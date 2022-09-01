أهم العناصر الغذائية للتخلص من حب الشباب

الوكيل الإخباري - من قال إن الغذاء ليس علاجاً لعدد كبير من المشاكل الصحية والجمالية؟! فعناصر الطبيعة قادرة على تلبية مجموعة كبيرة من احتياجاتك في مواجهة مشاكل معينة.

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إليك مجموعة من العناصر الغذائية التي تحارب الالتهابات والبثور، بحسب اختصاصية التغذية عبير أبو رجيلي، من عيادة Diet of the Town:

- المأكولات الغنية بالفيتامين سي C

يعتبر الفيتامين سي C من الفيتامينات الضرورية جداً لتقوية جهاز المناعة في الجسم ولإنتاج الكولاجين الضروري جداً للصحة الجلدية؛ من هنا فإنَّ تناول الحمضيات على أنواعها، البروكلي، الفراولة، الكيوي، الفليفلة، الملفوف يساعد في محاربة البثور ويمنحك بشرة ذهبية.



- المكسرات البرازيلية النيئة أو المشوية

إنّ المكسرات البرازيلية غير المقليّة، تمتاز بغناها الكبير بمعدن السيلينيوم المضاّد للتأكسد، والذي يساهم في محاربة الجذور الحرّة في الجسم، ويقضي على البثور في الجلد.

يعمل معدن السيلينيوم بطريقة أفضل إذا ما اقترن بالفيتامين إي E و أ A .

- أحماض الأوميغا 3 الدهنية

من الضروري جداً تناول المأكولات الغنية بالأوميغا 3 مثل الأسماك الدهنية (السلمون، التونا، الماكريل، السردين...)، وبذور الكتان والجوز. واستناداً إلى أبحاث علميّة متعددة تبيّن أن لهذه للدهون الصحيّة قدرة جبّارة على محاربة أمراض عديدة، ناهيك عن قدراتها الهائلة في مكافحة الالتهابات والبثور.

- البيتا كاروتين



قد يكون عليك التنويع دائماً بألوان الفواكه والخضروات، خصوصاً ذات اللون الأصفر والبرتقالي والأحمر مثل البطاطا الحلوة، الجزر، الشمام، المانجو، الفليفلة الملونة؛ فهذه العناصر الغذائية الطبيعية غنية بمادة البيتا كاروتين المضادّة للتأكسد، والضرورية لبشرة صحية لامعة وخالية من البثور.



- الأطعمة الغنية بالزنك

الأطعمة الغنية بمعدن الزنك مثل الحبوب، والدجاج، والأسماك وغيرها، تساعد على امتصاص الفيتامين A الضروري جداً لبشرة صحيّة نضرة. لذلك من المهم إدراج هذه الصنوف الغذائية ضمن لائحة مأكولاتك اليومية.

سيدتي

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