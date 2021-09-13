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الإثنين، 13-09-2021 02:06 م

أهم الفوائد الصحية للسلطة الخضراء

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الوكيل الإخباري - تناول السلطة الخضراء بشكل يومي من أكثر العادات الصحية التي ينبغي اتباعها، فتناول الخضراوات والفواكه الكاملة أمر يغفل عنه كثير من الأشخاص، فهي مصدر غني لتغذية الجسم، إضافةً إلى فوائدها الصحية، ويمكنكِ تحويلها إلى طبق أساسي سريع التحضير، لضمان الحفاظ على أسلوب حياة صحية.

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إليكِ أهم الفوائد الصحية للسلطة الخضراء: 

1 - الحفاظ على وزن صحي: على عكس المفهوم الشائع، ليس بالضرورة أن تكون السلطات جزءًا من نظام غذائي قاسٍ، فمن خلال إدراج الخضراوات ضمن الوجبات اليومية، يمكنكِ الحفاظ على وزن صحي لمحتواها من الألياف، مع نمط حياة مناسب يضمن لكِ الحفاظ على قوام رشيق. 

 

2- إمداد الجسم بالدهون الصحية: يحتاج الجسم للحصول على نسبة من الدهون الصحية، بدلًا من الدهون المشبعة غير الصحية، بإضافة القليل من بذور اليقطين المحمصة أو السمسم أو الكتان أو بذور دوار الشمس أو الأفوكادو أو نسبة من زيت الزيتون، يمكنكِ تعزيز السلطة الخضراء بالدهون الصحية غير المشبعة المفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية. تحسين مظهر البشرة: تحتوي أنواع الخضراوات المستخدمة في تحضير السلطة الخضراء على نسبة عالية من الماء والعناصر المرطبة، ما ينعكس على صحة البشرة ونضارتها. 

 

3- الحصول على الفيتامينات مباشرة: طهي الخضراوات على حرارة عالية يفقده نسبة من الفيتامينات والمعادن، لذا فإن تناول السلطة الخضراء والخضروات النيئة يضمن الحصول على الفيتامينات والمعادن بجرعات مباشرة وكافية لصحة الجسم، والاستفادة من خواصها الفعالة. 

 

4- الوقاية من الأمراض: يحتوي أغلب الخضراوات المستخدمة لتحضير السلطة الخضراء على فيتاميني "أ" و"ج" بكميات عالية، فالجزر غني بفيتامين "أ"، بينما البروكلي والطماطم والفلفل الملون والليمون فبها مزيج رائع من فيتامين "ج" ومضادات الأكسدة.

 

5- تحسن تلك العناصر صحة الجسم، وتعزز الجهاز المناعي للوقاية من الأمراض.

 

نصائح عند تناول السلطة الخضراء للرجيم

1- أضيفي كمية كبيرة من الخضراوات الورقية للسلطة، لتساعد على الشعور بالشبع لساعات طويلة، كذلك فإنها منخفضة السعرات الحرارية والدهون.

 

2- ضعي نسبة من مصادر البروتين الخالية من الدهون للسلطة، لتحويلها إلى طبق صحي وغني ومشبع. 

 

3- أضيفي نسبة من البذور أو المكسرات الصحية الغنية بالزيوت والدهون غير المشبعة والبروتين والألياف إلى السلطة، والحمص أو السمسم أو بذور الكتان أو الجوز أو اللوز من الخيارات المناسبة لتحضير السلطات الصحية. 

 

4- استعيني بالخضراوات الملونة في إعداد السلطات، فهي مصدر غني بمضادات الأكسدة والألياف الصحية. 

 

5- احرصي على تقطيع الخضراوات إلى شرائح كبيرة، للحفاظ على قيمتها الغذائية. 

المصدر - سوبر ماما

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