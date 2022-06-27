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الإثنين، 27-06-2022 11:31 ص

أهم الفيتامينات والمعادن للأطفال

كم-عدد-الفيتامينات


الوكيل الإخباري - يرغب كل والد في أن يحصل طفله على ما يعزز نموه وتطوره الحركي والعقلي. لكن، تجب الموازنة والتفكير واستشارة طبيب الطفل قبل اللجوء لأي أدوية أو مكملات، لأن الطبيب سيتمكن من تقديم التوجيه والنصح حول ما إذا كان طفلك يحتاج لتناول المكملات، ونوعها والمدة المناسبة لتناولها. 

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جميع الفيتامينات والمعادن مهمة للنمو والتطور، لكن بعضها مهم بشكل خاص للأطفال والمراهقين. وفي ما يلي نظرة فاحصة على بعض الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها طفلك في مرحلة النمو: 

 

1. الحديد: 
الحديد معدن أساسي للأطفال، خاصة خلال فترات النمو المتسارع. ولا يساهم الحديد في إنتاج الدم وبناء العضلات فحسب، بل يمنح الأطفال الطاقة أيضاً، ووفقاً للأكاديمية الأميركية لطب الأطفال لا يحصل معظم الأطفال على ما يكفي من الحديد في وجباتهم الغذائية. 

 

2. الكالسيوم: 
عندما يتعلق الأمر بصحة العظام والأسنان والحفاظ عليها، يأتي عنصر الكالسيوم في المقدمة. لكن الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال تشير إلى أن معظم الأطفال في الولايات المتحدة لا يحصلون على ما يكفي من الكالسيوم في وجباتهم الغذائية، ويمكن أن يؤثر استهلاك كميات غير كافية من الحليب أثناء الطفولة على النمو والتطور، كما يؤدي إلى لين العظام وضعفها، ما قد يؤدي في النهاية إلى هشاشة العظام في وقت لاحق من الحياة.

 

3. فيتامين (د): 
بسبب زيادة وقت الشاشة واستخدام واقي الشمس وقلة الخروج، يعاني غالبية الأطفال نقص فيتامين (د)، إضافة إلى قلة شرب الحليب. وفيتامين (د) ضروري جداً لنمو الأطفال، فهو يتحكم في امتصاص الكالسيوم، ويساعد في نمو العظام والأسنان.

 

4. فيتامين (أ): 
يعتبر فيتامين (أ) مهماً للنمو، ويعزز صحة الجلد والعينين، كما أنه يؤثر على المناعة، وكذلك إصلاح الأنسجة والعظام، وتشمل المصادر الجيدة لفيتامين (أ): الخضروات الصفراء والبرتقالية مثل الشمام والجزر والبطاطا الحلوة والخضروات الورقية مثل اللفت والكرنب والسبانخ، وكذلك الحليب المدعم والجبن والبيض. 

 

5. فيتامينات (ب): 
عندما يتعلق الأمر بفيتامينات (ب)، هناك العديد من الفيتامينات المختلفة، وتشمل: (B1 وB2 وB6 وB12، والنياسين وحمض الفوليك والبيوتين وحمض البانتوثنيك)، وتساعد فيتامينات (ب) في إنتاج خلايا الدم الحمراء، التي تحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، وتمنح طفلك الطاقة في النهاية. وهذه الفيتامينات مهمة، أيضاً، للنمو الطبيعي، وتساعد في عملية التمثيل الغذائي. 

 

6. فيتامين (سي): 
يقوي فيتامين (سي) الأنسجة والعضلات والجلد. كما يساعد الأطفال على امتصاص الحديد، وكذلك يحافظ على أنسجة الجسم والعظام والأوعية الدموية بحالة جيدة، والفراولة والطماطم والبطاطس وكرنب بروكسل والفلفل الأحمر الحلو والسبانخ والبروكلي، كلها مصادر جيدة لفيتامين (سي).

 

 

زهرة الخليج

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