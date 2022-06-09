أهم فوائد اليانسون الصحية ومحاذير استخدامه

الوكيل الإخباري - فوائد اليانسون عديدة، فبالإضافة لفوائده الصحية له العديد من الفوائد والمزايا الجمالية للبشرة والشعر والتي تهم كل أنثى، كما أن فوائد تناول اليانسون لا تتوقف عند البالغين فقط إذ يمكن أن تستفيد منها المرأة الحامل والمرضعة وأيضاً الأطفال وكبار السن‎.

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فوائد اليانسون



- اليانسون يقضي على البكتيريا:

يعتبر اليانسون مُضادًّا بكتيريًّا وفطريًّا، حيث وُجِدَ أن مُستخلَصاتِ اليانسون وزيته الطيّار فَعّالةٌ في القضاء على العديد من أنواع البكتيريا، كما وُجِدَ لها دورٌ في القضاء على العديد من أنواع الفطريات.



- اليانسون مفيد للعضلات:

من أهم فوائد اليانسون أنه مُرخٍ للعضلات، حيث وَجَدت الأبحاث أنّ مُستخلصاتِ اليانسون وزيته الطيّار فعالةٌ لإرخاء العضلات.



- اليانسون مضاد للتشنجات:

يعد تناول اليانسون مفيد جدا في التخفيف من التشنجات، حيث وجدت دراسة نشرت في مجلّة Journal of Ethnopharmacology أن لليانسون فوائد عديدة تساعد على استرخاء العضلات والأعصاب والأوعية الدموية



- اليانسون طارد للبلغم:

وَجَدت العديد من الدّراسات التي أُجرِيت على حيوانات التّجارب قُدرةً لزيت اليانسون الطيّار على رفع كميّة البلغم التي يقوم الجهاز التَنفُسيّ بطردها.



- فوائد اليانسون للكحة:

يعمل تناول اليانسون على تخفيف آثار الكحة الناتجة عن التهاب الحلق واحتقان الصدر، حيث يحتوي اليانسون على العديد من المكونات النشطة مثل تربينويد الانيثول والذي يساعد على تخفيف السعال.



- يساعد اليانسون في التخلص من قرحة المعدة:

فوائد اليانسون فعالة في علاج مشاكل عسر الهضم والمغص والغازات وانتفاخ البطن و علاج قُرحة المعدة بخفض التَضرُّر الذي يُصيب الغشاء المُخاطيّ من المواد المُحفِّزة للقُرحة.





- اليانسون لعلاج الامساك للرضع:

يستخدم اليانسون في علاج حالات الإمساك للأطفال حديثي الولادة بالاضافة الى حالات المغص والبرد الشديدة و فتح الشهية.



- اليانسون يزيد من قوة الجهاز المناعي:

يحتوي اليانسون على مضادات الأكسدة التي تزيد من قوة الجهاز المناعة وتخفيف آلام الصدر المصاحبة لنزلات البرد والسعال.



- يوازن مستوى السكر في الدم:

مُقاومة مرض السكريّ، حيث وَجدت إحدى الدّراسات أنّ إعطاء 5 جم من مسحوق بذور اليّانسون يوميّاً ولمدّة 60 يوماً قد تُخفِض من سكّر الدّم بمُعدّل 36%، بالإضافة إلى خفض الدّهون الثُلاثيّة، والكوليسترول في الدّم، وخفض أكسدة بروتينات الدّم واللّيبيدات (الدّهون).

كما أن فوائد اليانسون تساعد في تحسين إمتصاص الأمعاء الدقيقة للجلوكوز وبالتالي تحسن حالة مرضى السكري.



محاذير استعمال اليانسون



لا ينصح بإعطاء اليانسون بجرعات علاجيّة للأطفال من باب الاحتياط، وذلك بسبب عدم وجود دراسات تُفيد بإمكانية إعطائه بأمان ولكن لا بأس بتناوله من قبل الأطفال بالكميّات الموجودة في الحمية بشكل اعتيادي.



نظراً للتّأثير الإستروجينيّ والتّأثيرات المُضادّة للإخصاب، والقاتلة لخلايا الجنين التي وُجِد للأنيثول المُتحوّل، والذي يُعتبر المُكوّن الأساسيّ لزيت اليانسون الطيّار، في جرذان التّجارب يجب تجنُّب زيت اليانسون خلال فترات الحمل والإرضاع، أما بالنّسبة للتّحضيرات المائيّة لليانسون فلا يوجد ما يُقلق من تناولها أثناء الحمل والرّضاعة بالجرعات العاديّة.



يجب ألّا يتمّ استعمال زيت اليانسون الطيّار لما يمكن أن ينتج عنه من سُميّة إلا باستشارة الطّبيب وبالجرعات المُحدّدة.



يجب تجنُّب اليانسون في الحالات الصحيّة الحسّاسة للهرمونات، مثل سرطان الثّدي، وسرطان الرّحم، وسرطان المبايض، وداء بطانة الرّحم المُهاجرة والألياف الرحميّة وذلك بسبب نشاطه المُشابه للإستروجين.

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