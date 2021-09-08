الوكيل الإخباري - تُعرف الميرمية (Salvia officinalis) بعدة أسماء بين الناس، منها المرمرية أو مرمية الحديقة، لكن الكثيرين يجهلون حقيقة أنها تنتمي لعائلة النعناع التي تضم أعشابًا شهيرة أخرى؛ كالريحان، والزعتر، وإكليل الجبل، والأوريغانو.

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إليكِ أهم فوائد عشبة الميرمية للأسنان:





1 - تمتاز عشبة الميرمية بخصائص مضادة للبكتيريا والميكروبات، مما يقي الأسنان من الترسبات التي تحدث نتيجة هذه الميكروبات.

2- تمتاز عشبة الميرمية بخصائص مضادة للالتهابات؛ وهذا ما يجعلها مفيدة لتقليل حدة التهابات الفم واللثة، مما ينعكس على صحة الفم والأسنان بصورة مباشرة، كما تسرِّع عشبة الميرمية من وتيرة شفاء التهابات الحلق والفم، وبالطبع فإن التهابات الفم ترتبط أيضًا بمجموعة من الأمراض الضارة بصحة الأسنان.

3- تعزِّز عشبة الميرمية من التئام الجروح، مما يحمي اللثة والفم من مضاعفات الجروح.

4- تمتاز عشبة الميرمية باحتوائها على مواد فعالة مضادة للأكسدة، كفيتامين أ، وفيتامين ج، وفيتامين هـ، إضافةً إلى 160 نوعًا مختلفًا من مركبات البوليفينولات، وهي مركبات طبيعية تمنع تلف الخلايا في الفم والجسم عمومًا، مما قد يحمي الفم من الإصابة بالسرطان.

5- يقضي زيت الميرمية العطري على فطريات المبيضة التي تصيب الفم ويمنعها من الانتشار.



طريقة استخدام الميرمية للأسنان

1 - تناول مكملات الميرمية العشبية الجاهزة التي تباع في الصيدليات، لكن تأكدي من جودة المنتج.

2- تدليك المنطقة المصابة بالفطريات من فمكِ بزيت الميرمية دون بلعه.

3- تحضير شاي الميرمية بنقع بعض أوراقها في ماء ساخن لعدة دقائق وشربه.

4- تجفيف أوراق الميرمية وطحنها لتصبح ناعمة ثم إضافتها إلى الأطعمة للاستفادة من خواصها العلاجية للفم والأسنان.