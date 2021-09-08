الأربعاء 08-09-2021
الوكيل الاخباري

تعبيد عدد من الطرق في الرمثا بكلفة 2 مليون دينار

دودين: استمرار العمل بالأنظمة النافذة لدى هيئة الإعلام

رئيس حكومة الاحتلال يعلق على أحداث السجون

الأردن يشارك الخميس اجتماع جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات اكاديمية

منتدى الاستراتيجيات يوصي بضرورة خفض كلف الإنتاج

السيسي يصدر قرارا بشأن طفلة مصرية

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس

المغرب يختار برلمانا جديدا ونسبة المشاركة 12% حتى منتصف النهار

مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته اليومية على ارتفاع

الأربعاء، 08-09-2021 09:07 م

أهم فوائد عشبة الميرمية للأسنان

tbl_articles_article_16788_6943058c5da-9c6b-4a98-877d-0448060ca512


الوكيل الإخباري - تُعرف الميرمية (Salvia officinalis) بعدة أسماء بين الناس، منها المرمرية أو مرمية الحديقة، لكن الكثيرين يجهلون حقيقة أنها تنتمي لعائلة النعناع التي تضم أعشابًا شهيرة أخرى؛ كالريحان، والزعتر، وإكليل الجبل، والأوريغانو.

اضافة اعلان

 

 

 إليكِ أهم فوائد عشبة الميرمية للأسنان:

1 - تمتاز عشبة الميرمية بخصائص مضادة للبكتيريا والميكروبات، مما يقي الأسنان من الترسبات التي تحدث نتيجة هذه الميكروبات.

2- تمتاز عشبة الميرمية بخصائص مضادة للالتهابات؛ وهذا ما يجعلها مفيدة لتقليل حدة التهابات الفم واللثة، مما ينعكس على صحة الفم والأسنان بصورة مباشرة، كما تسرِّع عشبة الميرمية من وتيرة شفاء التهابات الحلق والفم، وبالطبع فإن التهابات الفم ترتبط أيضًا بمجموعة من الأمراض الضارة بصحة الأسنان.

3- تعزِّز عشبة الميرمية من التئام الجروح، مما يحمي اللثة والفم من مضاعفات الجروح.
4- تمتاز عشبة الميرمية باحتوائها على مواد فعالة مضادة للأكسدة، كفيتامين أ، وفيتامين ج، وفيتامين هـ، إضافةً إلى 160 نوعًا مختلفًا من مركبات البوليفينولات، وهي مركبات طبيعية تمنع تلف الخلايا في الفم والجسم عمومًا، مما قد يحمي الفم من الإصابة بالسرطان.
5- يقضي زيت الميرمية العطري على فطريات المبيضة التي تصيب الفم ويمنعها من الانتشار.

طريقة استخدام الميرمية للأسنان 

 

1 - تناول مكملات الميرمية العشبية الجاهزة التي تباع في الصيدليات، لكن تأكدي من جودة المنتج.

2- تدليك المنطقة المصابة بالفطريات من فمكِ بزيت الميرمية دون بلعه.

3- تحضير شاي الميرمية بنقع بعض أوراقها في ماء ساخن لعدة دقائق وشربه.

4- تجفيف أوراق الميرمية وطحنها لتصبح ناعمة ثم إضافتها إلى الأطعمة للاستفادة من خواصها العلاجية للفم والأسنان.

5- المضمضة بمنقوع أوراق الميرمية.

المصدر - سوبر ماما 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1020901029_0_63_1000_604_1000x541_80_0_0_b41a1797e8dd47cb6f37c843347d2b22

أسباب ارتفاع كريات الدم البيضاء للحامل

1971862-HTSCGCSX-7

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطعام الحار وكيف يؤثر ذلك على الأعصاب

saudiaalyoum.com_2021-07-27_08-58-21_266916

عقار يثبت فعاليته في علاج مرض السرطان ومنع النوبة القلبية

onion-sock

طبيبة أمريكية: بصلة في جوربك أثناء النوم تخلصك من هذه الأمراض

itchingarm_article

4 أعراض خطيرة لنقص فيتامين ب12 و4 أنواع من الطعام تعوضه

اضرار_النظارات_الشمسية_المقلدة

تحذير من استخدام النظارات الشمسية المقلدة

أخبار متعلقة
beverage-blur-cup-370018-1200x875

دراسة تكشف ماذا يفعل كوب شاي واحد في دماغك

ففلففلفل

فوائد الفطر الأبيض

10BJFR27.1.2020

أهم فوائد عشبة القرض الصحية

اتغاتات

نصائح للحفاظ على صحة الأسنان

EKY-Z7aWwAEb9GD

فوائد الكرنب في خفض الوزن وغيره

tbl_articles_article_21373_271bc30d7d1-f4cf-4234-9356-b2c6fd761456

الفوائد الصحية لزيت السمك