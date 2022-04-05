أهم نصائح تخلصك من الإمساك في رمضان

الوكيل الإخباري - يشكو عدد كبير من الأشخاص من الإمساك طيلة فترة الشهر الكريم، وسنقدم في النقاط التالية بعض النصائح التي تساعدك في التخلص من هذه المشكلة:



1 - يجب أن يحتوي غذاؤك على الألياف، لأنها تقوم بامتصاص السوائل وتزيد من ليونة البراز، مثل الخضروات والفواكه والخبز الأسمر (لاحتوائه على الردة) والملوخية والتمر.

2 - تعوَّد أن تتناول السوائل خلال الفترة بين الإفطار والسحور، خاصة الماء (على الأقل 8 أكواب ماء في اليوم).

3 - يجب الاستجابة لرغبة الإخلاء وعدم كبحها، حتى يمكنك المحافظة على حركة الأمعاء الطبيعية.

اضافة اعلان

4 - حاول الدخول للحمام أكثر من مرة يوميًا.

5 - يجب التقليل من الشاي والقهوة، لأنها تقلل كمية الماء في الجسم، والاستعاضة عنها بالعصائر الطبيعية.

6 - ممارسة الرياضة يوميًا، خاصة رياضة المشي.

7 - تجنب الاكتئاب والعوامل المؤدية له.

8 - توجد عدة أدوية تستخدم لمعالجة الإمساك، وتسمى الملينات، وهذه يجب عدم استخدامها إلا باستشارة الطبيب، ويجب إيقافها عند زوال الإمساك مباشرة.

صحتك