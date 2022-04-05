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الثلاثاء، 05-04-2022 03:35 م

أهم نصائح تخلصك من الإمساك في رمضان

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الوكيل الإخباري - يشكو عدد كبير من الأشخاص من الإمساك طيلة فترة الشهر الكريم، وسنقدم في النقاط التالية بعض النصائح التي تساعدك في التخلص من هذه المشكلة:

1 - يجب أن يحتوي غذاؤك على الألياف، لأنها تقوم بامتصاص السوائل وتزيد من ليونة البراز، مثل الخضروات والفواكه والخبز الأسمر (لاحتوائه على الردة) والملوخية والتمر.
2 - تعوَّد أن تتناول السوائل خلال الفترة بين الإفطار والسحور، خاصة الماء (على الأقل 8 أكواب ماء في اليوم).
3 - يجب الاستجابة لرغبة الإخلاء وعدم كبحها، حتى يمكنك المحافظة على حركة الأمعاء الطبيعية.

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4 - حاول الدخول للحمام أكثر من مرة يوميًا.
5 - يجب التقليل من الشاي والقهوة، لأنها تقلل كمية الماء في الجسم، والاستعاضة عنها بالعصائر الطبيعية.
6 - ممارسة الرياضة يوميًا، خاصة رياضة المشي.
7 - تجنب الاكتئاب والعوامل المؤدية له.
8 - توجد عدة أدوية تستخدم لمعالجة الإمساك، وتسمى الملينات، وهذه يجب عدم استخدامها إلا باستشارة الطبيب، ويجب إيقافها عند زوال الإمساك مباشرة.

 

صحتك 

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