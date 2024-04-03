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الأربعاء، 03-04-2024 12:00 م

أين توجد الدهون المتحولة الضارّة بالقلب؟

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الوكيل الإخباري - حذرت الجمعية الألمانية للتغذية من خطورة الدهون المتحولة على صحة القلب؛ حيث أنها ترفع مستوى الكوليسترول الضار LDL، وتخفض مستوى الكوليسرول الجيد HDL، الأمر الذي يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل تصلب الشرايين والأزمات القلبية.

وأوضحت الجمعية أن الدهون المتحولة تنشأ عند هدرجة الزيوت النباتية لتحويلها إلى دهون صلبة، مشيرة إلى أن المواد الغذائية المحتوية عليها تشمل السمن الصناعي والوجبات السريعة، مثل البطاطس المحمرة والدجاج المقلي.
وتوجد الدهون المتحولة أيضاً في الوجبات الجاهزة، مثل البيتزا المجمدة والمخبوزات المصنعة، مثل الدونات والكرواسون والحلويات، والوجبات الخفيفة مثل رقائق البطاطس.
وللحفاظ على صحة القلب، ينبغي الإقلال من الأطعمة المحتوية على الدهون المتحولة قدر المستطاع، مع مراعاة الإكثار من الخضروات والفواكه الطازجة ومنتجات الحبوب الكاملة والمكسرات، بالإضافة إلى المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية، والإقلاع عن التدخين .

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