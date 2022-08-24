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الأربعاء، 24-08-2022 04:02 م

أيهما أنفع للصحة البطيخ الأحمر أم الأصفر؟

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الوكيل الإخباري - أعلنت الدكتورة يلينا سولوماتينا، خبيرة التغذية الروسية، أنه من الصعب اختيار الأنفع بين البطيخ الأحمر والبطيخ الأصفر.

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وتشير الخبيرة في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن النوعين لهما خصائص مفيدة. لذلك يستحيل القول بصورة مطلقة، أن البطيخ الأحمر أفضل أو العكس.

 

وتقول، "يحتوي البطيخ الأحمر على الليكوبين، ويرجع اللون الأحمر إلى هذه الصبغة الخاصة. وهذه المادة مضادة قوية للأكسدة، تحمي الجسم من الشيخوخة المبكرة ومفيدة للقلب والأوعية الدموية. كما تمنع تطور الأورام الخبيثة، وتخفف الالتهابات.

وأما البطيخ الأصفر، فيحتوي على أربعة أضعاف فيتامين С، الذي هو أيضًا أحد مضادات الأكسدة، التي لها تأثير مضاد للشيخوخة ويقاوم الآثار الضارة للجذور الحرة. كما يحتوي البطيخ الأصفر على بيتا-كاروتين ومضاد آخر للأكسدة، ومقدمة لفيتامين А، ويعطي اللون الأصفر للبطيخ، ويشير مستوى كثافة هذا اللون، إلى نسبة بيتا-كاروتين في الثمار.

وتضيف، "يحتوي البطيخ الأحمر على مادة السيترولين- حمض أميني، التي تباع أحيانا كمكمل غذائي ويستخدمه الرياضيون. وهذه المادة تزيد من القدرة على التحمل وتحسن تدفق الدم وتحافظ على العضلات. لذلك يعتبر البطيخ الأحمر منشطا. وبالنسبة للبطيخ الأصفر، فإنه يحتوي على مواد تساعد على إنتاج هرمون السعادة- سيروتونين".


وتشير، إلى أن كلا النوعين يحتويان على البوتاسيوم والمغنيسيوم. البوتاسيوم ضروري للقلب، والمغنيسيوم يريح جدران الأوعية الدموية ويمنع زيادة الضغط. وهو ضروري أيضا للهيكل العظمي.


وتضيف، يحتوي البطيخ الأحمر على كمية كبيرة من الماء، لذلك هو مدر للبول أما البطيخ الأصفر فيحتوي على ألياف غذائية ناعمة، لذلك له تأثير ملين.

 

روسيا اليوم 

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