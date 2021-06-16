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الأربعاء، 16-06-2021 03:30 م

إجراءات لحماية العينين في الصيف

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الوكيل الإخباري - فصل الصيف هو وقت الاستمتاع بالإجازات والسفر والرحلات؛ ولكن الصيف يمكن أن يكون له أيضًا بعض الآثار الضارة على عينيك؛ لذا، تُعد حماية العينين من أشعة الشمس من الأمور الهامة كونها قد تُلحق الأذى والضرر في عينيك على نحو كبير .

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اهم النصائح لحماية العينين في فصل الصيف :

 

1- يجب ارتداء النظارة الشمسية قبل الخروج من المنزل نهارًا في فصل الصيف، وذلك لحماية العينين من الأمراض التي تسببها الأشعة فوق البنفسجية الصادرة عن الشمس، مثل التهاب الملتحمة الضوئي وإعتام عدسة العين وسرطان الجفون.
2- لن توفر النظارة الشمسية حماية كاملة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، لذا يُفضّل ارتداء قبعة قبل الخروج من المنزل نهارًا في فصل الصيف، لمنع أشعة الشمس من الوصول إلى جميع أجزاء الوجه، ولا سيما العينين.
3- الحرص على ارتداء نظارة المياه قبل النزول للسباحة، لأنَّ الملح والكلور قد يهددان العينين ببعض المشاكل المزعجة، مثل الالتهاب والحرقان والحكة.
4- تعتبر اليد أداء لنقل العدوى إلى العينين، ولهذا السبب، لا بد من الاهتمام بغسل اليدين جيدًا بالماء والصابون قبل لمس أو فرك العين، لحمايتها من خطر الإصابة بالتهاب الملتحمة.
5- لا بد من اتباع نظام غذائي صحي في فصل الصيف، غني بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة العينين، مثل فيتامين سي وفيتامين هـ والزنك ومضادات الأكسدة، مع مراعاة تناول كميات وفيرة من المياه يوميًا، لحمايتهما من خطر الجفاف.
6- تحتاج العينين إلى الراحة والاسترخاء يوميًا لفترة كافية، لأنَّ السهر ليلًا، يجعلها عرضة للالتهاب والاحمرار والإجهاد، لذلك يجب الحصول على قسطٍ كافٍ من النوم، للحفاظ على صحة العينين.

 

المصدر - سيدتي 


 




 

 


 

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