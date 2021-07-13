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الثلاثاء، 13-07-2021 01:27 م

إجراءات منزلية للعناية بكدمات تحت العين

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الوكيل الإخباري - يمكن علاج إصابات العين البسيطة التي تسبب كدمات تحت العين في المنزل في معظم الأحيان، وهناك بعض الخطوات المنزلية البسيطة التي تحسن الإصابة وتقلل احتمال تطورها نحو الأسوأ. ينتج تغير اللون بسبب النزف تحت الجلد حول العين.

للعناية المنزلية بالكدمات تحت العين يمكنك القيام بما يلي:

1- قم بوضع كمادة ماء بارد أو قطعة قماش مع الثلج على المنطقة حول العين المصابة.
2- لا تضغط على عينك.
3- كرر هذا الأمر عدة مرات يوميا لمدة تتراوح من يوم إلى يومين.
4 - استخدم بعض المسكنات البسيطة مثل البنادول لتخفيف الألم.
5 - إذا لاحظت وجود مشاكل في الرؤية، أو ألم حاد، أو نزيف في العين أو من الأنف، فاحرص على استشارة طبيب مختص بأمراض العيون.

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المصدر - صحتك 

 




 

 


 

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