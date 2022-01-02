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الأحد، 02-01-2022 04:41 م

إحذروا مخاطر الزبدة على حياتكم

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الوكيل الإخباري - أشارت الطبيبة المتخصصة في شؤون التغذية أليونا ستيبانوفا، إلى أن جسم الإنسان يمكن أن يتأثر سلباً، في حال تناولنا الزبدة خلال إصابتنا بإلتهابات.

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ونصحت الأشخاص الذين يعانون من أمراض الحساسية، وأمراض الأوعية الدموية والقلب، بعدم تناول الزبدة، لأنها تزيد نسبة الكوليسترول في الدم.

 

وفي المقابل، تبقى الزبدة مفيدة، على أن يتم تناولها باعتدال، فهي تحتوي على فيتامينات تذوب في الدهون المفيدة للمناعة والهضم والدماغ.

 

ولفتت ستيبانوفا إلى أن الكمية المسموح بتناولها من الزبدة للبالغين هي من 20 إلى 30 غراماً يومياً، وللأطفال 10 غرامات في اليوم.

الفن 

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