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الثلاثاء، 15-02-2022 03:12 م

إحذر.. هذه العلامات تشير إلى الإصابة بسرطان العين

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الوكيل الإخباري - سرطان العين هو السرطان الذي ينشأ في العين أو في الأنسجة المحيطة للعين، وهو واحد من السرطانات الأقل شيوعا مقارنة بالأنواع الأخرى للسرطان.

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ووفقا لموقع " روسيا اليوم " فكونه نوعا نادرا إلى حد ما، لا يعني أنه أقل أهمية، حيث أن جميع أنواع السرطان تشكل تهديدا محتملا للحياة، وبالتالي، فإن معرفة أعراضه المبكرة هو أمر مهم للغاية.

 

وتوضح هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية  (NHS) أن جميع أعراض سرطان العين تظهر في العين أو في الرؤية.

 

على سبيل المثال، تشمل إحدى أعراض سرطان العين ظهور بقعة داكنة على العين يزداد حجمها.


وترتبط الأعراض الأخرى أيضا بمظهر العين أو المنطقة المحيطة بها، مثل انتفاخ إحدى العينين أو وجود كتلة على الجفن أو في العين التي يجدها الشخص تتزايد في الحجم.


ويمكن أن تتضمن الأعراض، على الرغم من ندرتها، الألم في العين أو حولها.


كما يمكن أن تؤثر أعراض سرطان العين أيضا على الرؤية. على سبيل المثال ، قد تكون هناك رؤية غير واضحة، أو قد يعاني المريض من ظلال أو ومضات من الضوء أو خطوط متعرجة.


ويصف الظل مشكلة حيث يتم حظر الرؤية جزئيا أو كليا بواسطة أشكال تظهر في الرؤية المحيطية.


وفي حين أن هذه الأعراض هي العلامات الأساسية للإصابة بسرطان العين، إلا أنها يمكن أن تكون أيضا علامات على حالات أخرى غير سرطانية بالعين، وهو ما يتطلب فحصها من قبل أخصائي طبي لتشخيص الحالة بدقة.

 

ويعد الورم الميلانيني في العين أمرا غير معتاد حيث تتطور معظم الأورام الميلانينية في الجلد وتسبب سرطان الجلد.

 

البيان 

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