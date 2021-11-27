السبت 27-11-2021
الوكيل الاخباري

بريطانيا تعلن رصد إصابتين بمتحور أوميكرون

8.83% نسبة فحوصات كورونا الإيجابية اليوم

رئيس هيئة الأركان يفتتح عيادات اختصاص رفاق السلاح في مدينة الحسين الطبية

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

حمدوك يعفي المدير العام للشرطة السودانية ونائبه

لجنة الاوبئة توضح حول أعراض متحور كورونا الجديد

قطر: ابقاء الاردن ضمن الدول الخضراء فيما يتعلق بالحجر والفحص

لبنان: استنفار رسمي للحد من انتشار فيروس كورونا بين طلبة المدارس

حداد: 38 الف زائر لمهرجان الزيتون في أول يومين

فلسطين: 3 وفيات و125 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت، 27-11-2021 03:54 م

إرتفاع فيتامين د يتسبب بمشاكل صحية خطيرة

20181017040927927


الوكيل الإخباري - لكل نوع من أنواع الفيتامينات والمعادن وغيرها من العناصر الغذائية الأساسية، دور ووظائفة يقوم بها في الجسم لتدعيم الصحة والوقاية من الأمراض. وكل من هذه العناصر يجب أن يتواجد بكميات ومعدلات معينة، كي لا يتسبب ارتفاعها أو انخفاضها عن الحد الطبيعي بمشكلات وأمراض غير محمودة.

اضافة اعلان

 

وفيما يخشى الناس من انخفاض مستوى فيتامين د وارتباطه بأمراض ومشاكل صحية مختلفة وآخرها مرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا الجديد، فإن ارتفاع هذا الفيتامين قد تكون له أخطار كبيرة أيضاً منها الفشل الكلوي والتبول المفرط، بجانب أعراض خطيرة أخرى.

 

إرتفاع فيتامين د يتسبب بمشاكل صحية خطيرة
فضلاً عن الحاجة للتبول بشكل مفرط والإصابة بالفشل الكلوي، فإن الإرتفاع غير المحمود في معدلات فيتامين د في الجسم يمكن أن يؤثر على مناطق عدة في الجسم بحسب ما أورد موقع "سبق" السعودي نقلاً عن موقع "سبوتنيك" الروسي.

وتنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية في أمريكا بضرورة الحصول على كمية 10 ميكروجرام من "فيتامين د" يومياً للحفاظ على صحة العظام والعضلات وهما أكثر المناطق التي يؤثر فيهما هذا الفيتامين. لكن في حال لوحظ ارتفاع معدلات التبول المتكرر فإن ذلك قد يعني ارتفاع نسبة هذا الفيتامين المهم. لذلك فإن الإفراط في تناول مكملات "فيتامين د" يمكن أن يكون ضاراً؛ ويجب تجنبه.

 

ومن الأعراض الأخرى التي تشير لارتفاع فيتامين د في الجسم بحسب مقال نشرته صحيفة "إكسبريس" البريطانية:

 

1 - الغثيان والقيء.
2 - ضعف العضلات.
3 - الإرتباك والألم.
4 - فقدان الشهية.
5 - الجفاف والعطش الشديد.
6 - حصوات الكلى.

 

إضافة للتبول المفرط والفشل الكلوي، وعدم انتظام ضربات القلب وصولاً إلى الموت، بحسب ما تحذر هيئة الخطات الصحية الوطنية.

 

المصدر - هي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
tbl_articles_article_26704_8309808e77-b01c-4301-aeca-96ac72335a0e

فوائد الفانيلا لجسم الانسان

5d2da865d4375049718b45ac

فوائد بذور اليقطين لمرضى السكري

طرق_لإزالة_الكرش_في_يومين

لتقليل حجم الكرش اكثروا من هذه الأطعمة

eating(3)

كيف نقاوم الطعام ونأكل كمية أقل؟

image

هل يوجد تاريخ صلاحية للسكر؟

h7owk

ماذا يحدث لجسدك عندما تتناول المعكرونة كل يوم؟

أخبار متعلقة
فايتمن

فيتامين يسبب نقصه جلطة دماغية