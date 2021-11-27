الوكيل الإخباري - لكل نوع من أنواع الفيتامينات والمعادن وغيرها من العناصر الغذائية الأساسية، دور ووظائفة يقوم بها في الجسم لتدعيم الصحة والوقاية من الأمراض. وكل من هذه العناصر يجب أن يتواجد بكميات ومعدلات معينة، كي لا يتسبب ارتفاعها أو انخفاضها عن الحد الطبيعي بمشكلات وأمراض غير محمودة.

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وفيما يخشى الناس من انخفاض مستوى فيتامين د وارتباطه بأمراض ومشاكل صحية مختلفة وآخرها مرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا الجديد، فإن ارتفاع هذا الفيتامين قد تكون له أخطار كبيرة أيضاً منها الفشل الكلوي والتبول المفرط، بجانب أعراض خطيرة أخرى.

إرتفاع فيتامين د يتسبب بمشاكل صحية خطيرة

فضلاً عن الحاجة للتبول بشكل مفرط والإصابة بالفشل الكلوي، فإن الإرتفاع غير المحمود في معدلات فيتامين د في الجسم يمكن أن يؤثر على مناطق عدة في الجسم بحسب ما أورد موقع "سبق" السعودي نقلاً عن موقع "سبوتنيك" الروسي.



وتنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية في أمريكا بضرورة الحصول على كمية 10 ميكروجرام من "فيتامين د" يومياً للحفاظ على صحة العظام والعضلات وهما أكثر المناطق التي يؤثر فيهما هذا الفيتامين. لكن في حال لوحظ ارتفاع معدلات التبول المتكرر فإن ذلك قد يعني ارتفاع نسبة هذا الفيتامين المهم. لذلك فإن الإفراط في تناول مكملات "فيتامين د" يمكن أن يكون ضاراً؛ ويجب تجنبه.

ومن الأعراض الأخرى التي تشير لارتفاع فيتامين د في الجسم بحسب مقال نشرته صحيفة "إكسبريس" البريطانية:

1 - الغثيان والقيء.

2 - ضعف العضلات.

3 - الإرتباك والألم.

4 - فقدان الشهية.

5 - الجفاف والعطش الشديد.

6 - حصوات الكلى.

إضافة للتبول المفرط والفشل الكلوي، وعدم انتظام ضربات القلب وصولاً إلى الموت، بحسب ما تحذر هيئة الخطات الصحية الوطنية.





المصدر - هي