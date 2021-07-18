إرشادات ونصائح لمرضى السكري في موسم الحج

الوكيل الإخباري - مريض السكري بحاجة لراحة وعناية فائقة بعيدة كل البعد عن التوتر أو الغضب، واعتماد وجبات منتظمة وصحية؛ حتى يحافظ على ثباته، ويتجنب ارتفاع السكر وانخفاضه، الذي قد يؤثر فيه صحياً، عند بذل مجهود بدني، وأداء فريضة الحج.

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قبل التوجه إلى الحج

١- مراجعة الطبيب قبل أداء الفريضة والحصول على تقرير عن حالة المريض والعقاقير وجرعاتها.

٢- تُفضّل استشارة طبيب لمعرفة هل يستطيع أداء الحج أو لا.

٣- معرفة أعراض ارتفاع السكر وانخفاضه.

٤- تجهيز حقيبة بكامل الأدوية والعلاجات الكافية.

٥- أخذ التطعيمات الوقائية.

٦- تزويد مكتب التسجيل بوضع المريض الصحي وتقديم تقرير طبي.

٧- التأكد من اللجنة الصحية أن بياناتك الصحية والعقاقير التي تستخدمها مدونة ليتم اصطحابها.

٨- في حالة حاجتك إلى كرسي متحرك يجب تبليغ مكتب التسجيل واللجنة الطبية.

أثناء أداء مناسك الحج

١- الانتظام على التمارين والحمية وعلاجات خفض السكر أو الأنسولين.

٢- حمل بطاقة أو سوار إلكتروني تعرف بحالة المريض ونوع المرض الذي يعاني منه وعلاجه والجرعة المطلوبة.

٣- تحليل السكر قبل أداء السعي والطواف:

- إن كانت نتيجة فحص السكر أقل من 80 ملغم؛ يجب أن يؤجل الطواف والسعي، على أن يتناول المريض وجبة طعام.

- إن كان مستوى السكر بين 100 و180 ملغم؛ فيستطيع مريض السكري الطواف والسعي بعد تناول وجبة خفيفة.

- أما إن كان مستوى السكر لديه فوق 250 ملغم؛ فهنا يجب عدم الطواف، لأنَّ المشي لمسافات طويلة سيرفع السكر حتماً خاصةً عند مرضى السكري من النوع الأول. أما ذوو النوع الثاني الذين يتناولون عقارات فموية؛ فبإمكانهم أداء الطواف والسعي، ولكن يُستحسن أكل وجبة خفيفة قبل البدء بالطواف.

٤- زيارة الطبيب عند حدوث ارتفاع أو انخفاض السكر أو ارتفاع درجة الحرارة أو الإسهال مع التبول الشديد.

٥- تجب العناية بالأقدام ونظافتها من خلال لبس حذاء جلدي مريح وجوارب خاصة في أثناء الطواف والسعي، وملاحظة أي تغيرات تطرأ عليها والذهاب فوراً إلى الطبيب.

٦- على مرضى السكري الذين يعانون من تلف الأطراف العصبية أن يستخدموا الكراسي المتنقلة بالسعي والطواف.

٧- الاهتمام بالأسنان واللثة واستخدام الفرشاة والمعجون للوقاية من تقرحات والتهاب الفم واللثة.

٨- العناية بالجلد؛ لأنه أكثر عرضة للإصابة بالالتهابات الجلدية.

9 - الحرص على تناول الوجبات الغذائية الصحية المقررة التي تحتوي على جميع العناصر الغذائية الرئيسة.

10- تنظيم النوم بحيث لا يقل عن 8 ساعات.

11- الإكثار من شرب الماء للتعويض عن السوائل المفقودة.

ماذا يجب أن يكون في حقيبة اليد لمريض السكري؟

١- جميع العقاقير التي يستخدمها طوال فترة الحج.

٢- جهاز لقياس السكر ومستلزماته من مسحة طبية وإبر وشرائح لقراءة الدم.

٣- حقن «الجلوكاجون» لمستخدمي الأنسولين، وهي حقنة إسعافية تُستخدم عند ارتفاع السكر وانخفاض والدخول بغيبوبة.

٤- لمستخدمي الحقن يجب شراء حافظة مبردة لتفادي تلف الحقن.

٥- مكعبات سكر وبعض الحلويات والعصائر لمواجهة انخفاض السكر.

أعراض ارتفاع وانخفاض السكر

- ارتفاع السكر ينتج عنه: كثرة التبول، والعطش، والحركة، وعدم التئام الجرح، ونقص الوزن، والإجهاد، والتعب والتنميل في الأطراف.

- انخفاض السكر ينتج عنه: التعرّق بكثرة، والشعور بالجوع، والارتعاش، وشحوب اللون، والدوخة وعدم تركيز، وخفقان القلب، وإغماء وتشنجات.

المصدر - سيدتي