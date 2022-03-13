إزالة آثار الحروق بطرق طبيعية

الوكيل الإخباري - طالما تسببت الحروق في علامات فارقة على أجساد البشر، منها ما يلازمهم مدى الحياة، ومنها ما يرافقهم سنين طويلة، وقد يضطر البعض لإجراء بعض من العمليات التجميلية لاستبدال الجلد الذي تعرض للحرق لأي سبب كان.

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وقد تكون بعض الأدوية فعالة في حال تم استخدامها مباشرة بعد تعرض الجلد للحرق سواء كان ذلك من خلال انسكاب مادة سائلة أو التعرض لدرجة حرارة مرتفعة، أو ملامسة اللهب بشكل مباشر، وانسكاب مواد كيميائية حارقة وغيرها من الأسباب.



وحسب ما تناقلت الأجيال وورثنا عمن سبقونا، فإن هنالك العديد من الطرق الطبيعية التي تستخدم لعلاج الحروق، والتي غالباً ما أثبتت فاعليتها، ومن أهم هذه الطرق التي تعتمد على مكونات طبيعية:



الزيوت العطرية

يساعد استخدام أنواع معينة من هذه الزيوت المركزة بشكل كبير على إزالة آثار الحروق، وعلى الأخص زيت شجرة الشاي والذي يستعمل كذلك للتخلص من الندوب، سواءً كانت هذه الندوب ناتجة عن حب الشباب أو الحروق، ويتم استخدامه من خلال مزج بضع نقاط منه مع زيت جوز الهند وفركه على منطقة الندبة مرتين يوميًا.

ويعتبر زيت ذهب الشمس كذلك ذا فائدة عالية في تخفيف آثار الحروق، وهو أحد أنواع الزيوت العطرية التي تساعد على تجديد خلايا البشرة التالفة.



زيت جوز الهند وزبدة الشيا

يرجح العديد من خبراء الطب البديل أن أنواع الزبدة الطبيعية والزيوت، مثل زيت جوز الهند وزبدة الشيا، لها قدرة كبيرة على منع تكون الندوب من الأصل، أو إزالة آثار الحروق عند استعمالها على مكان الحرق بانتظام، ويعود السبب في ذلك إلى وجود أحماض أوميغا 3 المفيدة للجسم، وللبشرة في هذه الأنواع من الزيوت.



زيت طائر الإيمو

يستخلص هذا النوع من الزيوت من الدهون الموجودة في ظهر طائر الإيمو، وهو زيت غني بأحماض أوميغا التي تساعد على تعزيز نضارة البشرة وتجديد خلاياها، ويمتلك هذا الزيت قدرة على اختراق البشرة، ولذلك يساعد بشكل كبير على علاج الندوب وإزالة آثار الحروق.



خل التفاح

خل التفاح هو أحد المركبات الطبيعية المعروفة بقدرتها على علاج حب الشباب وندوب حب الشباب والندوب الناتجة عن الحروق، وله قدرة فائقة على تخليص الجلد من الخلايا الميتة.



خلاصة البصل

أشارت بعض الدراسات التي بحثت فاعلية خلاصة البصل في إزالة آثار الحروق، إلى أن بعض المراهم الخاصة التي يدخل البصل في تكوينها تكون فعالة عند استعمالها بشكل منتظم، ولكن حذارِ من القيام بعصر البصل ووضع العصير مباشرة على مكان الحرق.

زهرة الخليج

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