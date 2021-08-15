إزالة صفار الأسنان بعد التدخين

الوكيل الإخباري - يؤدي التدخين إلى صبغ الأسنان باللون الأصفر بسبب احتواء التبغ على النيكوتين والقطران في وقت قصيرٍ جدًا.

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وللتخلص من آثار التدخين على الأسنان اتبع ما يلي:



1 - محاولة التوقف عن التدخين أو استشارة الطبيب للمساعدة في إيجاد طرق مناسبة للتوقف عن التدخين.

2 - يجب استعمال معاجين أسنان خاصة بالمدخنين؛ إذ تحتوي هذه المعاجين على جزيئات كاشطة أكثر من المعاجين العادية لإزالة التصبغات الناتجة عن التدخين على سطوح الأسنان وبالتالي تحسين المظهر العام للأسنان، بالإضافة إلى احتوائها على الفلورايد.

3 - تنظيف الأسنان مرتين يوميًا على الأقل لمدة دقيقتين.

4 - استخدام غسول الفم للتقليل من رائحة الفم الكريهة.

5 - استخدام خيط الأسنان لإزالة البلاك والجير من بين الأسنان.

6 - زيارة طبيب الأسنان كل ستة أشهر لإجراء الفحص الدوري للفم كاملًا مثل؛ فحص الأنسجة الفموية، اللثة، اللسان، الشفاه والأسنان حتى يمكن تشخيص أي مشكلة في وقتٍ مبكر.

7- استشارة الطبيب لتحديد مواعيد منتظمة لتنظيف الأسنان واللثة من التصبغات والتكلسات كل ثلاثة إلى ستة شهور.

8- تبيض الأسنان؛ إذ تزيل عملية تبيض الأسنان التصبغات الصعبة الناتجة عن النيكوتين، ويوجد طريقتان لتبيض الأسنان:

- التبيض المنزلي؛ تعد من أكثر الطرق فعالية لتبييض الأسنان وتسبب أقل قدر من الحساسية للأسنان، وتجرى من خلال إعطاء المريض قالب يتناسب مع فمه وأسنانه، ويوضع داخلة مادة الكرباميد بيروكسيد تركيز 10%، ويضع على الأسنان طوال الليل مما يسمح بتبييض البقع العميقة في الاسنان.

- التبيض في عيادة الأسنان؛ تساعد هذه الطريقة في التخلص من تصبغات النيكوتين على أسطح الأسنان بسرعة وتجرى من خلال وضع مادة البيروكسيد على الأسنان ومن ثم تعريضها لضوء قوي جدًا لمدة تتراوح ما بين 15 دقيقة وحتى الساعة.

9- المضمضة باستخدام محلول الهيدروجين بيروكسيد المخفف بالماء لعدة ثوانٍ ثم بصقه وغسل الفم بالماء جيدًا بعدها.

المصدر - حياتك





