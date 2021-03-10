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الأربعاء، 10-03-2021 11:33 ص

إشارتان تدلان على النقص في النوم!

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الوكيل الاخباري - يعاني الكثيرون من عدم القدرة على النوم لعدد ساعات كافٍ. ويمكن أن يرتبط هذا بأسباب مختلفة، منها الأرق والقلق وتناول كمية كبيرة من المشروبات التي تحتوي على الكافيين. كما قد يظهر هذا النقص من خلال بعض العلامات الظاهرة، أو تدل عليه أخرى لا ينتبه إليها الكثير من الأشخاص.

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ومن هذه العلامات، سرعة الانفعال والشعور بالاستياء. وقد يحدث هذا من دون تبرير ولأسباب غير مهمة مثل تحدّث شخص ما بصوت مرتفع. وفي هذا السياق، يقول بيار فيليب وهو مدير قسم طب النوم الجامعي في مستشفى بوردو الفرنسي: "يؤدي النقص في النوم إلى الانفعال، ويُحدث تغييراً في طريقة التفاعل مع الأحداث المحيطة، كما يجعل إقامة العلاقات مع الآخرين أكثر صعوبة".


ومن العلامات التي يمكن أن تدل على النقص في النوم، الشعور بالنعاس فور الجلوس والكفّ عن الحركة وعن ممارسة النشاطات المختلفة. وغالباً ما يحدث هذا بعد تناول طعام الغداء. ويضيف الخبير: "حين نشعر بالتعب لا نغفو، بل نسترخي. لكن عندما ننام فور الجلوس فهذا يدل على نقص في عدد ساعات النوم".

 

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