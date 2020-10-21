إضافات شائعة للأطعمة تزيد الوزن

الوكيل الإخباري _ يسعى الكثير من الاشخاص للحصول على جسم مثالي من خلال اتباع انظمة غذائية وهناك العديد من الأطعمة التي تحتاج الى إضافة بعض أنواع المقبلات نظرًا للمذاق الحلو الذي تضفيه عليها، إلا أنها قد تسبب في زيادة وزن الجسم، بسبب احتوائها على السكريات المضافة والزيوت المهدرجة، وهذا ما يجهله البعض ، لذا تعرف على ابرز الإضافات الشائعة للأطعمة التي تؤدي إلى زيادة الوزن:

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1- توابل السلطة



2- المايونيز





3- الصلصات الكريمية





4- صلصة الشوي





5- صلصة الترتار





6- صوص الترياكي





المصدر : الكونسلتو





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