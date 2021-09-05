إعتمدوا على هذه الوسائل لمحاربة النسيان

الوكيل الإخباري - النسيان بات أمراً شائعاً وغير مستغرب، واللافت أن معظم الأشخاص يعانون منه ومن فئات عمرية مختلفة، ويقول الأطباء إن النسيان مرتبط بشكل مباشر بالقلق والضغط النفسي.

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نعرض لكم بعض الأفكار التي تساعد على تخطي مشكلة النسيان:



الروتين: الإعتياد على توضيب الأشياء في المكان نفسه، مثلاً مفاتيح البيت والسيارة والهاتف، حتى تصبح أمراً روتينياً.



الإستعانة بالأذنين: لا تتردد بأن تقول بصوت عالٍ "وضعت هاتفي على المكتب"، لأن الدماغ سيسجل كلماتك ويساعدك على تذكرها فيما بعد.



أدوات مفيدة: إحتفظ بالأوراق الصغيرة الملونة التي يمكنك لصقها على الحقيبة او على الثلاجة.، ويمكن أيضاً الإستعانة بتطبيقات على الهاتف لتذكيرك بمواعيد أو بمهمات تريد القيام بها في وقت محدد.



التأجيل: محاولة إنجاز الواجبات من دون تأجيل الى الغد، وإذا لم يتيسر الأمر يمكن تسجيل ملاحظة على ورقة في مكان واضح.



النوم لمدة تتراوح بين ٧ أو ٨ ساعات، يساعد الدماغ على تخزين المعلومات في الذاكرة.

المصدر - الفن