الخميس 03-06-2021
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الخميس، 03-06-2021 12:30 م

إقتناء جهاز لفحص الأوكسجين في الدم ضروري بهذه الحالة

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الوكيل الإخباري - آلات فحص النبض تستعمل لقياس نبض القلب وكمية الأوكسجين في الدم، وينصح بها للمرضى المصابين بالكورونا والذين هم بحاجة للمتابعة في المنزل.

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من المعروف أنه وفي حال حدوث إلتهاب بسبب الإصابة بكورونا، يعتبر ضيق التنفس هو علامة على تطور المرض ويجب التعامل مع الأمر بجدية ، ومنذ بدء الفيروس إزداد الطلب على آلات فحص الأوكسيجين في الدم، وهذا الجهاز الصغير الذي يوضع في الإصبع لعدة ثواني، يكشف معدل الأوكسيجين في الدم، ويمكن إستعماله لمتابعة المرضى الذين يعانون من ضيق التنفس أو من مشاكل في جهاز التنفس.


وأوعزت الهيئات الرسمية الصحية الى الأطباء بالطلب من مرضى الكورونا التزود بهذا الجهاز لمراقبة تطورات حالتهم الصحية في المنزل. واذا كان المريض مصاباً بالتهابات جراء فيروس كورونا، يجب عليه التواصل مع طبيبه لقياس كمية الاوكسيجين في دمه واتخاذ القرار بضرورة التزود بجهاز في بيته، خصوصاً الذين تخطوا سن الـ 65، والاشخاص المعرضين لمشاكل في جهاز التنفس.

 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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