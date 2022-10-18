الثلاثاء 18-10-2022
الوكيل الاخباري

المطاعم السياحية: ارتفاع بحجم المبيعات واستعادة 80 ‎%‎ من مبيعات 2019

الضريبة توضح حول جوائز تطبيق فواتيري وموعد السحب

أسعار الذهب في الأردن اليوم

دوي ثلاثة انفجارات في كييف

٧٥ ألف طالب سجلوا لامتحان تكميلية التوجيهي حتى الآن

ترامب يفوز على بايدن باستطلاعات الرأي

للمشمولين بالتأمين الصحي المدني .. اطلاق 7 خدمات جديدة - تفاصيل

ايعاز هام من وزير الداخلية حول الاستعداد لفصل الشتاء

تشكيلات بين مدراء المراكز في الجامعة الأردنية

تفويض مركز الأوبئة بتحويل الإرساليات الغذائية الواردة من سورية ولبنان إلى “البوندد”

الثلاثاء، 18-10-2022 06:54 ص

إلى ماذا تشير حالة الأظافر؟

س


الوكيل الإخباري - أعلن الدكتور فلاديمير خافينسون و الدكتورة سفيتلانا تروفيموفا، اخصائيا علم الشيخوخة، أن حالة أظافر الإنسان تعكس الكثير عن حالته الصحية.

اضافة اعلان


ويشير الخبيران في برنامج تلفزيوني إلى أن الأطباء عادة ما ينتبهون إلى حالة أظافر المريض، لأنها مؤشر للشيخوخة مثل الشعر والجلد. لأنه بحلول سن الأربعين يتغير نسيج وسمك وقوة الأظافر عند الإنسان. كما تباطؤ سرعة نموها، وتظهر عليها علامات تشير إلى هذا أو ذلك من الأمراض.


وتشير الأخاديد التي تظهر على الأظافر، إلى خلل في عملية التمثيل الغذائي في الجسم، وقلة المواد المعدنية أو الفيتامينات. وقد يكون السبب: العمر، الآثار الجانبية للأدوية، خلل في عمل القلب والأوعية الدموية، اتباع حمية غذائية قاسية.
والتوصيات العامة في هذه الحالة هي تناول المغنيسيوم وفيتامينات مجموعة В (الشوفان والفاصوليا الحمراء)، والحديد (كبد البقر).


أما هشاشة الأظافر فقد يكون سببها الفطريات أو بكتيريا، أو: اضطراب عمل الغدد الصماء (أمراض الغدة الدرقية، مرض السكري)، انخفاض مستوى الهيموغلوبين، أمراض الجهاز الهضمي.


ووفقا للخبيرين، المواد الغذائية لمن يعاني من تقشر الأظافر هي: خبز الجاودار (فيتامين В3) والجوز (فيتامين В6) والبيض (فيتامين В7) والفلفل الحلو (فيتامين С) وزيت دوار الشمس (فيتامين Е) وكبد سمك القد (فيتامين D).


أما ظهور البقع البيضاء على الأظافر فيشير إلى نقص فيتامين А، والإرهاق العصبي واضطراب النوم واتباع حمية غذائية قاسية، وسوء التغذية.


والتوصيات في هذه الحالة، هي تناول مواد غذائية غنية بفيتامين А، مثل الزبدة والبقدونس واليقطين وكبد الدجاج. وكذلك فيتامين С (الفلفل الحلو والليمون).

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
634d62144c59b7796d5b7b0a

غسول الفم "قد يضر أكثر مما ينفع" عندما يتعلق الأمر بضغط الدم!

634d7a464c59b77a547d1791

الكشف عن أكثر العلامات شيوعاً لسرطان البنكرياس

2020_4_8_18_45_49_371

هل يساعد الفيتامين سي في الوقاية من نزلات البرد؟

173674

مشروبات يحذر شربها في فترة الحمية.. تجنبيها لنتائج أفضل

265901-1468077279

النوبة القلبية لدى النساء أخطر منها لدى الرجال.. لماذا؟

20221017164538377XF

كبد الإنسان يعيش أكثر من 100 عام

أخبار متعلقة
tbl_articles_article_21715_160750d1e7f-9c73-412c-a65b-6bb9900a923e

مادة غذائية تزيد من حموضة المريء

111111

أيهما أكثر عرضة للشيخوخة .. الرجال أم النساء ؟

633fee774c59b70ff54d376a

الفصام يزيد 2.5 مرة من احتمال الإصابة بالخرف

88

النوم في هذا التوقيت يحمي من الزهايمر

2022-09-27_04-47-23_081065

انبعاث رائحة فاسدة من الفم قد يكون مؤشرا على حالات هضمية خطيرة

shutterstock_281515502-730x438

ما هي عواقب الامتناع التام عن تناول السكر؟