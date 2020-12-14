الإثنين 14-12-2020
الوكيل الاخباري

بيان من الأمن حول صخرة ذيبان

التربية توضح للوكيل بشأن امتحانات طلبة المدارس

أسعار الذهب الإثنين 14/12/2020

برنامج الوكيل .. مواطن يناشد أهل الخير والأردنيون وِقفة رجل واحد

وفيات الإثنين 14/12/2020

توصيات جديدة لعودة الحياة إلى مجاريها

إعلان حالة الطوارئ المتوسطة تحسبا للأمطار

منخفض جوي قادم

مدير مركز الحسين للسرطان يكشف للوكيل حقيقة ما ظهر في جسد مريض كورونا

بيان صادر عن رئاسة الوزراء حول الايجاز الصحفي لعدد حالات كورونا اليوم

الإثنين، 14-12-2020 01:05 م

إنزيم نشط يكشف الفوائد السحرية لتناول الجزر

20201214104231382


الوكيل الاخباري - كشفت دراسة علمية حديثة عن أسرار إنزيم نشط يؤدي إلى فوائد سحرية ناجمة عن تناول الجزر.

اضافة اعلان

أشارت دراسة علمية منشورة عبر موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن الجزر معروف أنه مصدر جيد للبيتا كاروتين، التي تنتج بدورها فيتامين "أ"، الذي يعد سببا رئيسيا في عدد كبير من الفوائد الصحية التي يحصل عليها جسم الإنسان.

 

واكتشفت الدراسة أن البيتا كاروتين تطلق بدورها إنزيما نشطا، هو السبب في لون الجزر البرتقالي، والذي ينتج بدوره فيتامين "أ"، الذي يقلل نسب الكوليسترول الضار في الدم، ويحمي الجسم من تصلب الشرايين وتراكم الدهون على الأوعية الدموية.


ونقلت الدراسة عن غاومي أمينغوال، الأستاذ المساعد في التغذية الشخصية في قسم علوم الأغذية والتغذية البشرية بجامعة إلينوي، قوله: "رصدنا في دراستنا تأثيرات إنزيمات البيتا كاروتين الفائقة على صحة القلب والأوعية الدموية".


وتابع بقوله "يتحول بيتا كاروتين إلى فيتامين أ، بمساعدة إنزيم يسمى بيتا كاروتين أوكسيجيناز 1، يحدد الاختلاف الجيني ما إذا كان لديك إصدار أكثر أو أقل نشاطًا من هذا الإنزيم".


وأوضح أن الأشخاص الذين لديهم إنزيم أقل نشاطًا قد يحتاجون إلى مصادر أخرى لفيتامين أ في نظامهم الغذائي.


حللت الدراسة، التي نُشرت في مجلة التغذية، عينات الدم والحمض النووي من 767 من البالغين الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 عامًا.


وكما كان متوقعًا، وجد الباحثون ارتباطًا بين نشاط الإنزيم ومستوى الكوليسترول السيئ.


ويلاحظ أمينغوال أن "الأشخاص الذين لديهم متغير جيني مرتبط بجعل الإنزيم أكثر نشاطًا لديهم نسبة أقل من الكوليسترول في دمائهم".


وأجرى الفريق البحثي دراسة أخرى وجد فيها أن الأشخاص الذين لا ينتجون الكثير من فيتامين "أ" لديهم نسب أقل من نشاط الإنزيم، وكانوا معرضين للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بصورة أكبر.


ورصد العلماء أن من لديهم نشاط أقل في الإنزيم، تقل فرص تحول البيتا كاروتين لديهم إلى فيتامين "أ"، وبالتالي لا يحصلون على الفوائد المثالية من الجزر على سبيل المثال.


ويحتاج هؤلاء إلى مصدر آخر للحصول على فيتامين "أ" غير الجزر، مثل مصدر حيواني كالحليب أو الجبن مثلا.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2020_12_7_17_58_42_889

أطعمة تهدد صحة الدماغ

tbl_articles_article_20453_1469a767c54-14c0-462b-a90a-e426368511b8

علاج منزلي يُخلّصك من الحكة الناتجة عن حساسية الجلد

diabetes

5 إنذارات مبكرة تنبهك إلى 'السكري'

47-190815-tips-preventing-skin-aging_700x400

أطعمة تمنع ظهور آثار الشيخوخة

main_image5df2e60ce4361

7 طرق طبيعية تساعدك على فقدان الوزن بسرعة

11-4-900x600

قفزة علمية هائلة.. بإمكان كبار السن استعادة البصر قريبا

أخبار متعلقة
فوائد_شاي_الياسمين

5 فوائد غير متوقعة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الشاي بالياسمين

6693571-1756656892

فوائد غير متوقعة عند تناول الكمون قبل النوم

فوائد_ورق_الجوافة_للكحة__فوائد_مزعومة_أم_صحيحة_علميًّا؟

فوائد لا تتوقعها عند تناول اوراق الجوافة المغلية

image (2)

فوائد تناول مغلي الحلبة على الريق

green-apples

أيهما أكثر صحة.. التفاح الأخضر أم الأحمر ؟

image (1)

مسحوق قشر الرمان يعالج الكثير من الأمراض