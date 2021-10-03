ابتكار رقعة طبية بديلة عن إبرة اللقاح

الوكيل الإخباري - تمكن باحثون في جامعة "نورث كارولاينا، تشابل هيل" باستخدام تقنية متقدمة في الطباعة الثلاثية الأبعاد من تطوير رقعة لقاح صغيرة جداً، لتكون بمثابة بديل عن إبرة اللقاح.

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وأفاد تقرير لموقع "ساينس أليرت" بأن الاختراق العلمي الجديد يتمثل برقعة لقاح صغيرة جداً، توضع على الجلد وتعفي المتلقي من الألم والقلق الذي يبديه كثيرون أثناء تلقيهم الإبر التقليدية، وتوفر في ذات الوقت استجابة مناعية أقوى من اللقاحات التقليدية.



وأوضح التقرير أنه تم إنتاج هذه الرقعة بتقنية طباعة ثلاثية الأبعاد متقدمة باستخدام الأشعة فوق البنفسجية، لضمان الاتساق في الحجم والشكل والمسافات، وهي عبارة عن بقع إبر قصيرة تخترق الطبقة السطحية من الجلد فقط، ويمكن استخدامها دون الحاجة لطبيب أو ممرض.

بدوره، أكد جوزيف ديسيمون، المهندس الكيميائي من جامعة ستانفورد: "بتطوير هذه التكنولوجيا، نأمل أن نرسي الأساس لتطوير عالمي أسرع للقاحات، بجرعات أقل، وبطريقة خالية من الألم والقلق".



وأشار تقرير "ساينس أليرت" إلى أن الاختبارات المعملية التي أجريت على الفئران، في مختبرات جامعة "نورث كارولاينا، تشابل هيل"، أظهرت أن الرقعة اللقاحية ولدت استجابة بمضادات مناعية أكبر بحوالي 50 مرة من الحقن التقليدي تحت الجلد.



ويبين العلماء أن بهذه الطريقة يتحقق نجاح في زيادة احتباس المادة الفاعلة في الجلد، وتنشيط الخلايا المناعية، لإنتاج أجسام مضادة أكثر فاعلية.



ويعتقد معدو البحث أنه يمكن تكييف تصميم هذه الطريقة من إعطاء اللقاح ونهجه لتغطية لقاحات الإنفلونزا والحصبة والتهاب الكبد والكورونا، وفق ما أفاد موقع "ساينس أليرت".

المصدر - سيدتي