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الثلاثاء، 14-02-2023 05:14 م

ابتكار لحماية الرئتين من الأنفلونزا

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الوكيل الإخباري- ابتكر فريق علمي من جامعة نورث كارولينا الأمريكية مشهاقاً لحماية الرئتين من الانفلونزا والفيروس التاجي المستجد.

وتشير مجلة Nature Materials، إلى ان المبتكرين يؤكدون على أن هذا المشهاق "جهاز استنشاق" يمكن أن يحل محل الكمامات في حال استحالة استخدامها.

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والعقار الجديد SHIELD عبارة عن مسحوق مخصص للاستنشاق، يتكون من هيدروجيل كروي (مصنوع من الجيلاتين وحمض الأكريليك) الذي يرتبط بالمخاط الطبيعي في الرئتين ويخلق طبقة واقية تمنع دخول مسببات الأمراض. واتضح من اختبار المسحوق على الفئران والقرود، أنه بعد حقنها، احتفظت المادة بتأثيرها لمدة 24 ساعة، وأن أعلى فعالية للمسحوق كانت في الساعات الثماني الأولى.

 

ويمكن استخدم جهاز الاستنشاق بشكل متكرر دون الإضرار بوظيفة الجهاز

التنفسي، لأنه بعد 48 ساعة يتخلص الجسم تماما من آثاره.


ووفقا للباحثين، أظهر اختبار SHIELD على الفئران أنه منع جزيئات نموذج فيروس SARS-CoV-2 بكفاءة تصل إلى 75 بالمئة بعد أربع ساعات من الاستنشاق، ولكنها انخفضت إلى 18 بالمئة بعد 24 ساعة. ولوحظت نتائج مماثلة عند اختباره على فيروس الالتهاب الرئوي و فيروس H1N1 (الأنفلونزا A).


وأظهر اختباره على الرئيسيات، أنه خفض الحمل الفيروسي في حالة متغير دلتا لـ SARS-CoV-2 بمقدار 50-300 مرة. ولم يظهر لديها أي من الأعراض الشائعة لعدوى الفيروس التاجي.


ووفقا للمبتكرين، المشهاق المبتكر هو بمثابة كمامة "غير مرئية" تفيد الأشخاص الذين في حالات معينة من الصعب عليهم ارتداء الكمامة، مثلا عند ممارسة الرياضة أو وقت تناول الطعام. وعلاوة على ذلك ممكن على أساس تقنية SHIELD ابتكار عقاقير للوقاية من المواد المسببة للحساسية أو من الجسيمات الملوثة للهواء الجوي.

 

روسيا اليوم

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