الأربعاء 21-10-2020
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الأربعاء، 21-10-2020 02:25 م

ابرز أسباب صداع التمارين الرياضية

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الوكيل الإخباري _  يعاني الكثير من الاشخاص من صداع مفاجئ خاصة بعد الانتهاء من ممارسة التمارين الرياضية بمختلف أنواعها حيث تسمى هذه الظاهرة بـ “صداع ما بعد التمارين الرياضية” وهو احد أنواع الصداع الذي يداهم الإنسان بعد ممارسة أي مجهود بدني أو عضلي لفترة زمنية معينة وله عدة أسباب ، ابرزها : 

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-إهمال الكافيين


-ضربات القلب

-التنفس


-معدل السكر

-الجفاف 


-نسبة الماغنسيوم

-إهمال الإحماء

المصدر : الامارات نيوز

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