ابرز اسباب شيب الشعر المبكر وطرق الوقاية منه

الوكيل الإخباري _ يعد الشيب المبكر من أكثر المشاكل الشائعة التي يعاني منها الكثير من الاشخاص ، وتتعدد أسباب شيب الشعر المبكر ويبقى أبرزها، الجينات الوراثية، القلق والتوتر، الأمراض المناعية، اضطراب الغدة الدرقية، والتغيّرات الهرمونية الناتجة عنها، نقص فيتامين b12، التدخين.

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وهناك عدة نصائح لتجنب الاصابة بالشيب المبكر :



- اتباع النظام الغذائي السليم وخاصة تناول الفواكه والخضروات.



- استخدام الشامبو والبلسم الذي يتناسب مع نوع شعرك.



- التدليك اليومي للشعر بأطراف الأصابع يساعد الدورة الدموية في فروة الرأس ويحفزها

-تناول الجزر؛ لأنه يُنعش الدم وينشطه في جسم الإنسان، وكذلك يعمل على الحفاظ على صحة الشعر.



المصدر: الامارات نيوز



