الخميس 04-02-2021
الوكيل الاخباري
 

الحكومة تحسم الجدل حول عودة الطلبة الى المدارس

الخدمة المدنية ترد على شكوى وصلت برنامج الوكيل

مطالبة بإعفاء المواطنين من ضريبتي المسقفات والأبنية

مصدر : قرار مرتقب بعودة تقديم الاراجيل بمقاهي الاردن

الخصاونة: بدأنا مبكرا في التطعيم ضد كورونا

عبيدات : 3 إصابات من سلالة كورونا الجنوب افريقية بالأردن

المنخفض الجوي مستمر

وزير السياحة : ننتظر توصيات بشأن تقديم الأرجيلة

التربية لـ الوكيل : قد نعود عن قرار التعليم الوجاهي

وزير الصحة : لا تراجع عن قرار العودة إلى المدارس

الخميس، 04-02-2021 12:37 م

ابرز اسباب شيب الشعر المبكر وطرق الوقاية منه

ظهور_الشيب_في_سن_مبكر


الوكيل الإخباري _ يعد الشيب المبكر من أكثر المشاكل الشائعة التي يعاني منها الكثير من الاشخاص ، وتتعدد أسباب شيب الشعر المبكر ويبقى أبرزها، الجينات الوراثية، القلق والتوتر، الأمراض المناعية، اضطراب الغدة الدرقية، والتغيّرات الهرمونية الناتجة عنها، نقص فيتامين b12، التدخين. 

اضافة اعلان

وهناك عدة نصائح لتجنب الاصابة بالشيب المبكر :


- اتباع النظام الغذائي السليم وخاصة تناول الفواكه والخضروات.


- استخدام الشامبو والبلسم الذي يتناسب مع نوع شعرك.


- التدليك اليومي للشعر بأطراف الأصابع يساعد الدورة الدموية في فروة الرأس ويحفزها

 

-تناول الجزر؛ لأنه يُنعش الدم وينشطه في جسم الإنسان، وكذلك يعمل على الحفاظ على صحة الشعر.

 

 

المصدر: الامارات نيوز 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
الوزن-الزتئد

الكشف عن عامل رئيسي في المساعدة على حرق دهون البطن

twddcqpgd2u4aico2gt8

الكشف عن علامات الإصابة بسرطان الدم!

65c476fd-ca13-48b0-a66f-d08a78b6b338

فوائد لا تعلمها لـ عصير البقدونس

arr10

مواد غذائية تحفّز عمل الدماغ

FOPBUBFJ3KFGBTH.LARGE_

فوائد مدهشة ستدفعك لتناول عصير الليمون الأسود

tbl_articles_article_21672_284e1ed3d4d-d801-4ff6-9e2b-753843d8221d

ماذا يحدث للجسم إذا تخلينا عن تناول الملح؟

أخبار متعلقة
shutterstock_757983346

احذر.. بعض حالات الشخير قد تعرض حياتك للخطر

2018_2_9_11_9_56_570

أسباب خطيرة لـ انحناء العمود الفقري