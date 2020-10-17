ابرز الفوائد الصحية لـ الميرمية

الوكيل الإخباري _ تعد الميرمية "السالفيا" من النباتات التي يفضلها الكثير من الاشخاص حيث تعمل على تقوية جهاز المناعة والعديد من الفوائد لصحة الجسم تعرف على ابرز هذه الفوائد :
- نبات سالفيا يساعد كثيرًا على انخفاض نسبة السكر في الدم.
- تعالج مشاكل الأسنان ونزيف اللثة.
- علاج السعال الجاف .
- تساهم سالفيا في طرد الغازات من الأمعاء.
- تعمل الميرمية على تقوية الذاكرة.
- تساهم سالفيا على تقوية وتحفيز جهاز المناعة.
- تعالج اضطرابات الجهاز الهضمي وفقدان الشهية وزيادة إفرازات المعدة.
المصدر : الامارت نيوز
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