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السبت، 17-10-2020 02:19 م

ابرز الفوائد الصحية لـ الميرمية

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الوكيل الإخباري _ تعد الميرمية "السالفيا" من النباتات التي يفضلها الكثير من الاشخاص حيث تعمل على تقوية جهاز المناعة والعديد من الفوائد لصحة الجسم تعرف على ابرز هذه الفوائد : 

- نبات سالفيا يساعد كثيرًا على انخفاض نسبة السكر في الدم.

- تعالج مشاكل الأسنان ونزيف اللثة.

- علاج السعال الجاف .

- تساهم سالفيا في طرد الغازات من الأمعاء.

- تعمل الميرمية على تقوية الذاكرة.

- تساهم سالفيا على تقوية وتحفيز جهاز المناعة.

- تعالج اضطرابات الجهاز الهضمي وفقدان الشهية وزيادة إفرازات المعدة.

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المصدر : الامارت نيوز 

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