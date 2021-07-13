اتبع هذه الطرق للتخلص من العدوى الفطرية في المنزل

الوكيل الإخباري - هناك بعض العلاجات المنزليّة الفعالة للتخلّص من العدوى الفطريّة بين الفصول وخلال الرياح الموسميّة .

اضافة اعلان

وأبرز ما ذكر موقع "health line" الطبّي عن هذه العلاجات هي:



ضغط الثلج: ملء مكعبات الثلج في كيس من البلاستيك من ثم وضعه بلطف على المنطقة المصابة لمدّة 10-15 دقيقة، ومع ذلك، تأكّد من أنّك لا تضعه لفترة طويلة لأنها قد تسبب تخدير هذه المنطقة المصابة.



الألو فيرا: تطبيق بعض هلام الصبار الجديد على المنطقة المصابة وتركه لمدة نصف ساعة، في وقتٍ لاحق، وغسله بالماء البارد.



خل التفاح: وضع كمية صغيرة من خل التفاح على الماء وتطبيقه بلطف على المنطقة المصابة باستخدام كرة قطنية قوية مطهّر، ومضاد للجراثيم ويعطي بداية رائعة لعلاج مضايقات الجلد، كما يساهم في البقاء الآمن من الالتهابات الفطرية من هذه الرياح الموسمية والتمتع بهذا الطقس الممطر مع جميع الاحتياطات اللازمة.

المصدر - الفن