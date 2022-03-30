الأربعاء 30-03-2022
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الأربعاء، 30-03-2022 03:43 م

احتراق الشموع قد يكون مضراً بصحتك

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الوكيل الإخباري - كلنا نحب الشموع المعطرة سواء كنا نستمتع بالاسترخاء في الحمام أو ببساطة نخلق الأجواء الرومانسية في غرفة المعيشة، ومع ذلك، ادعى أحد الأطباء إن هذه الشموع يمكن أن تكون ضارة بالصحة.

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وغالبًا ما يشارك الدكتور دان جوبلر، الحاصل على درجة الدكتوراة، النصائح الصحية مع متابعيه على تيك توك، لكن نصيحته الأخيرة أحدثت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.


وفي الفيديو الذي حصد حتى الآن أكثر من 1.8 مليون مشاهدة يوضح جوبلر "كان هناك الكثير من الدراسات السريرية التي ظهرت مؤخرًا والتي تُظهر أن حرق الشموع الداخلية بشكل متكرر يمكن أن يسبب مشاكل صحية خطيرة بما في ذلك تثبيط قدرة الخلايا وخاصة في المثانة على النمو بشكل طبيعي".


وأضاف "عندما نفكر في التلوث، فإننا نفكر فيه على أنه شيء خارجي ولكن التلوث الداخلي الناجم عن حرق الشموع ومُعطرات الهواء ومصادر أخرى يشكل مشكلة كبيرة".


والشموع مصنوعة من شمع البارافين الرخيص، وهي مصنوعة من عطور وأصباغ صناعية، وعندما نحترق ينتج عنها أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت البنزوبيرين ومركبات متطايرة أخرى، وهي ليست جيدة للجسم، فهي تتداخل مع قدرة الجسم على التكاثر والتجدد.


ونصح الدكتور جوبلر "كن حذرًا إذا كنت تحرق الشموع من حين لآخر، ففعل ذلك في مكان جيد التهوية ليس مدعاة للقلق، لكن الحرق المتكرر قد يكون أمرًا ضاراً بصحتك"

 

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