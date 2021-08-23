احتياجات أساسية لطفلك من أجل تنشئة صحية سليمة

الوكيل الإخباري - كأم، تسألين طوال الوقت عمّا إذا كان طفلك بحاجة إلى شيء حتى تلبيه له، بالطبع يحتاج طفلك إلى الطعام والملابس والألعاب والأغراض الكثيرة، ولكن هناك أشياء أساسية يحتاج إليها خلال نشأته حتى ينمو شخصاً سوياً.

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1- يحتاج طفلك إلى تكوين صورة ذاتية إيجابية

يحتاج طفلك إلى معرفة أنه فريد ومتميز، ما تخبرينه به عن نفسه سوف يترسخ داخله ويكوّن صورته الذاتية، لذا احرصي على أن تكون كلماتك عن طفلك إيجابية، ركزي على نقاط قوته، ولا تقارنيه بالآخرين، ركزي على صفاته الشخصية وقدراته، حتى يشعر أنه متميز وفريد.



2- يحتاج طفلك إلى ثقافة جنسية صحية

كثير من الشباب ينشؤون بثقافة جنسية مشوّهة، لأنهم لم يحصلوا عليها من أحد الأبوين، لذا أعدّي طفلك لحياة جنسية صحية عبر إمداده بالمعلومات التي يحتاج إلى معرفتها، وأسّسي لتواصل عميق بينكما بحيث يستطيع الطفل أن يسأل عن أي شيء يدور في ذهنه دون الشعور بالحرج، وبالطبع عليكِ تقديم إجابات شافية وصحيحة له دون خجل.



3- يحتاج طفلك إلى الشعور بأنه محبوب

بالتأكيد تحبين طفلك كثيراً، ولكن هل يشعر طفلك بهذا الحب؟ يحتاج طفلك إلى الشعور بأنكِ تحبينه بالطرق التي تناسب مستوى إدراكه، لذا احرصي على إظهار حبك له عن طريق وجودك معه أكبر وقت ممكن، عند استيقاظه وعند ذهابه للفراش، عند ذهابه للمدرسة وعند عودته، وأن تكوني متاحة عندما يرغب في الحديث معكِ، وتنصتي له باهتمام وتركيز.



4- يحتاج طفلك إلى سلطة مستقرة

أنتِ وزوجك تمثلان السلطة بالنسبة إلى طفلك، وهو بحاجة إلى الشعور بأن السلطة مستقرة، وذلك عبر الاتفاق على قوانين موحدة، والالتزام بمعايير التربية التي وضعتها بمشاركة زوجك، ومعاونة كل منكما للآخر على تنفيذ قوانين الأسرة، هكذا يشعر طفلك باستقرار السلطة، ويكون على علم بعواقب أفعاله، ما يساعده على الانضباط.



5- يحتاج طفلك إلى الروحانيات

أنت المعلم الأول وأهم قدوة في حياة طفلك، هو يتعلم منكِ كل شيء، وأهمها الأمور التي تتعلق بالروحانيات والمبادئ الأخلاقية.

علّمي طفلك الطقوس الدينية، وكيف يستمد منها الشعور بالراحة والرضى، وأجيبي عن أسئلته بصراحة ووضوح.

المصدر - نواعم